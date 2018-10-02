10 комиксов о людях, которых вы обязательно встретите на улице этой осенью
Одни люди отзываются об осени как о романтичном и таинственном времени года. Другие называют эти три месяца самыми депрессивными. Джен Скалли даже придумал термин — «осенняя тревожность». В этот период дни становятся короче, погода ухудшается, и люди реагируют на эти изменения по-разному. Уже знакомый вам автор комиксов про Кота Степана Bird Born не остался в стороне от наступления осени и создал серию иллюстраций, в которых показал отношение разных людей к этому сезону.
Редакция AdMe.ru в очередной раз впечатлилась работами талантливого иллюстратора и предлагает вам окунуться в его «уютное» осеннее творчество.
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Узнали ли вы в какой-нибудь иллюстрации себя или своих знакомых?
Фото на превью Bird Born / vk