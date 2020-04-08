10 комиксов о дружбе брутальной овчарки и милого котенка, которые найдут путь к сердцу каждого
Бенджамин Хэд (Benjamin Hed) — талантливый иллюстратор, чьи комиксы о необычной дружбе военной собаки в отставке и маленького котенка покорили интернет. Каждая его работа — это порция добра, юмора и трогательных моментов, именно поэтому они никого не оставляют равнодушным.
Мы в AdMe.ru влюбились в эти комиксы с первой секунды и спешим поделиться этими милейшими иллюстрациями с вами.
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А сколько у вас питомцев? И дружат ли они между собой?
Фото на превью pet_foolery / instagram