10 комиксов о дружбе брутальной овчарки и милого котенка, которые найдут путь к сердцу каждого

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Бенджамин Хэд (Benjamin Hed) — талантливый иллюстратор, чьи комиксы о необычной дружбе военной собаки в отставке и маленького котенка покорили интернет. Каждая его работа — это порция добра, юмора и трогательных моментов, именно поэтому они никого не оставляют равнодушным.

Мы в AdMe.ru влюбились в эти комиксы с первой секунды и спешим поделиться этими милейшими иллюстрациями с вами.

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А сколько у вас питомцев? И дружат ли они между собой?