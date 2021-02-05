10 комиксов, которые знакомы всем, кто хоть раз втюривался по самые уши

Проявления любви у каждого свои, главное, что без них сложно представить счастливые отношения. Иллюстратору из Вьетнама Luong Thuy повезло встретить свою вторую половинку. И в ее работах так легко узнать себя всем, кто влюблялся и разделял свою жизнь с другим человеком.