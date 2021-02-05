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10 комиксов, которые знакомы всем, кто хоть раз втюривался по самые уши

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Проявления любви у каждого свои, главное, что без них сложно представить счастливые отношения. Иллюстратору из Вьетнама Luong Thuy повезло встретить свою вторую половинку. И в ее работах так легко узнать себя всем, кто влюблялся и разделял свою жизнь с другим человеком.

Мы в AdMe.ru обожаем комиксы, ведь в них художники так умело изображают всю правду жизни.

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А как вы описали бы любовь тремя словами?

Фото на превью beisme08 / instagram
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