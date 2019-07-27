10 картин, названия которых заслуживают отдельной премии

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Есть такие картины, которые производят впечатление на зрителя дважды. В первый раз, когда он разглядывает произведение искусства. И во второй, когда узнает его название. В этот момент картины начинают играть новыми красками и раскрывают свой истинный смысл, становясь полноценными, законченными шедеврами.

Мы в AdMe.ru утонули в эстетическом удовольствии от этих произведений и хотим разделить его с вами.

Карл Калер «Любовники моей жены», 1893 год

Эту картину заказала художнику миллионерша Кейт Бердселл, которая держала у себя дома 350 котов и кошек. Название предположительно придумал ее муж, хотя он и умер еще до начала работы над произведением (но был жив на момент обсуждения заказа). «Любовники моей жены» — самая большая картина с кошками, ее размер 180 × 260 см, а вес — 103 кг.

Александр Маковский «Надоела», 1897 год

Маковский обладал способностью создавать увлекательный сюжет в картинах. Здесь мы видим ссору молодой пары на окраине украинского села. Парень раздраженно курит, отвернувшись от своей подруги. Мы не видим ее лица, но чувствуем, как тяжело она переживает их конфликт. Почему картина называется «Надоела» — понятно без слов. Глядя на нее, зритель проникается чувствами героев и хочет узнать, чем же все закончится.

Рене Магритт «Влюбленные», 1928 год

У этой картины есть две противоположные друг другу трактовки. Первая говорит, что художник отразил на холсте популярную фразу «Любовь слепа». Влюбленные не видят и не знают друг друга, но при этом охвачены слепыми чувствами. Согласно второй трактовке, любовь между ними настолько сильна, что они сохраняют близость друг с другом, несмотря на разделяющие их преграды. У этой картины есть вторая версия, написанная в том же году.

Василий Верещагин «Апофеоз войны», 1871 год

По одной из версий, Верещагин написал эту картину, вдохновившись историей о Тамерлане. Однажды к Тамерлану пришли женщины с жалобами на своих мужей-изменщиков и тот попросил воинов принести ему головы развратников. Позже из их черепов выложили семь пирамид. По другой версии, картина была создана под впечатлением от истории о Валихан-торе, правителе Кашгара. Он приказал казнить путешественника и положить его голову на вершину пирамиды других казненных. Надпись на раме этой картины гласит: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим».

Василий Максимов «Все в прошлом», 1889 год

Идея картины зародилась у Максимова, когда он переехал в деревню Шубино. Художника вдохновили величие и богатая обстановка деревни, которая при этом постепенно приходила в упадок. На картине мы видим пожилых барыню и служанку, которые сидят у флигеля. На заднем плане величественное здание усадьбы в запущенном состоянии — сад неухожен, а окна заколочены. Барыня, когда-то статная и властная женщина, сидит с прикрытыми глазами, вспоминая былые деньки. «Все в прошлом» — самая популярная картина Максимова. Чтобы заработать на жизнь, он 40 раз переписывал ее на продажу.

Лев Соловьев «Монахи (Не туда заехали)», 1897 год

Каждый из нас слышал выражение «Картина Репина „Приплыли“». Только мало кто знает, что картина эта вовсе не была создана Ильей Репиным и даже не называется «Приплыли». Это известное произведение принадлежит художнику Соловьеву и носит название «Монахи („Не туда заехали“)». На холсте изображены три монаха, которых течением занесло к берегу речки, где купаются женщины. Сложно сохранить серьезное выражение лица, глядя на эту комичную ситуацию.

Федор Решетников «Опять двойка», 1952 год

С этой картиной знаком каждый школьник. В СССР она использовалась в качестве образца бытовой живописи, а на уроках русского языка по ней до сих пор пишут сочинения. Картина входит в художественную трилогию Решетникова вместе с двумя другими — «Переэкзаменовка» и «Прибыл на каникулы». Вторая, к слову, есть на произведении «Опять двойка». Нашли?

Пер Боррель дель Касо «Бегство от критики», 1874 год

Мотивы художника при создании этой картины точно не известны. Считается, что он адресовал ее критикам своего времени, выступая против неприятия ими полотен, изображающих реальную жизнь людей. Пер Боррель дель Касо был мастером стиля тромплей, в котором и написано «Бегство от критики». Название жанра, который создает иллюзию трехмерного пространства, образовано от французского trompe l’oeil, что означает «обманывать глаз».

Игнасио Диас де Олано «Наказание сплетницы», 1910 год

Когда смотришь на эту картину, взгляд первым делом падает на трех женщин, которые о чем-то шепчутся. Далее мы замечаем женщину на заднем плане, которая, скорее всего, и стала предметом обсуждения. Третья деталь в виде маленькой собачки в полной мере раскрывает название и комичность картины «Наказание сплетницы». К сожалению, об этом произведении, как и о самом авторе, мало что известно. Но мы советуем ознакомиться с немногими его картинами, которые есть в открытом доступе.

Эдвин Генри Ландсир «Достойный член гуманного общества», 1831 год

На картине изображена далеко не обычная собака. Пса по кличке Боб обнаружили на английском побережье после кораблекрушения. После этого он 14 лет занимался спасением тонущих людей, за что получил титул почетного члена Королевского гуманного общества, а также медаль и запас корма.

Есть ли у вас любимое произведение искусства с любопытной историей?