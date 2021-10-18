10 скрытых деталей на картинах известных художников, которые и не каждый искусствовед знает

За многими шедеврами мировой живописи скрываются загадочные истории. Как бы тщательно исследователи ни изучали полотна творцов, со временем нет-нет да и найдется новая, ранее незамеченная деталь или пасхалка, которая кардинально меняет смысл картины.

Мы в AdMe.ru вооружились лупами и несколькими томиками энциклопедий по искусству, чтобы взглянуть на полотна знаменитых художников с иного ракурса.

Любовный треугольник XVII века

За классическим портретом XVII века скрывается целая любовная интрига — к такому выводу пришли кембриджские ученые после анализа картины «Портрет Изабеллы Брант», написанной Антонисом Ван Дейком. Художник взялся писать портрет жены своего наставника Рубенса якобы ему в подарок, однако исследователи считают, что последний так и не получил картину, ведь Ван Дейк оставил ее себе. Загадочная фигура на заднем плане является намеком на роман Изабеллы Блант и Антониса Ван Дейка. Так одной деталью художник показал, что у дамы есть любовник. Кроме того, расположение жены Рубенса слева от зрителя противоречит традициям портретной живописи, где в подобном месте изображался муж, а не жена. Этим приемом Ван Дейк как будто символически пытается разрушить брак Рубенса.

Обезьяна как символ личности

Фрида Кало часто рисовала рядом с собой маленьких обезьянок. И неспроста: художница хотела таким образом подчеркнуть силу и дикую женскую энергетику своей натуры. Дело в том, что в культуре ацтеков обезьяны считались богами плодородия, известными своей дерзостью, раскованностью, а также любовью к танцам и искусству. Фриде Кало такой символизм подходил как нельзя лучше.

Призраки на картинах Модильяни

Портрет таинственной Антонии, написанный Амедео Модильяни, привлекает внимание не только своей мрачностью. Исследователи обнаружили, что в самых неожиданных местах на холсте скрыты изображения человеческих лиц. Под инфракрасным излучением можно насчитать по крайней мере 4 «призрака». Скорее всего, Модильяни просто использовал один холст повторно, переворачивая его, когда начинал рисовать сначала.

«Одинаковые» банки с супом

«Банки с супом Кэмпбелл» — одна из самых известных работ художника Энди Уорхола, основная задумка которой состоит в повторении одного и того же изображения. Уорхол намеренно лишил полотно оригинальности: его картина — пародия на современную рекламу, которая так и норовит проникнуть в сознание с помощью повторения одного и того же.

Хотя банки супа на картине кажутся одинаковыми, художник все же не удержался и добавил изображениям едва заметные различия. Присмотревшись, можно заметить, что стиль рисования использовался разный, а дизайн этикетки на банках может отличаться. За кажущейся бездушностью повторяющегося сюжета скрывается индивидуальный стиль художника.

Две картины в одной

Исследование картин с помощью рентгена иногда приводит к неожиданным открытиям. Например, за живописным изображением травы на картине Винсента Ван Гога на самом деле скрывается портрет крестьянки. Секрет картины «2 в 1» состоит в том, что художник часто закрашивал свои ранние работы. По оценкам экспертов, около трети ранних работ Ван Гога были в итоге перекрыты другими картинами.

Выцветший портрет

Ренуар остался так доволен картиной «Портрет мадам Леон Клаписсон», что выбрал ее для участия в Салоне 1883 года. И только спустя время, когда исследователи решили снять раму, было обнаружено, что часть полотна, спрятанная за ней, имела другие, отличные от основных цвета. Это небольшое отличие стало ключом для исследователей, выдвинувших теорию, что сдержанные оттенки на полотне Ренуара не соответствовали изначальному замыслу художника. Скорее всего, Огюст использовал алые и пурпурные цвета, которые из-за своей светочувствительности со временем побледнели.

Чужие среди своих

При всей фундаментальности работы Хуберта и Яна Ван Эйков особого внимания заслуживают 2 фигуры, расположенные по краям алтаря. Это не религиозные деятели и даже не святые люди, как может показаться на первый взгляд, а непосредственно заказчики работы. Богатый купец настолько сильно желал искупить свои грехи, что потратил часть накоплений на это произведение искусства. Он заказал изготовление алтаря с изображением себя и своей жены, надеясь на спасение их душ. Иронично, что при жизни купец страдал от излишней любви к деньгам. Именно этот грех он и пытался искупить, вложив свои богатства в Гентский алтарь.

Спрятанные кувшинки Моне

«Глицинию» Клода Моне можно по праву считать последней загадкой художника, и дело вот в чем. Подготавливая картину к очередной выставке, реставраторы внезапно заметили на полотне мазки, под которыми художник словно пытался что-то спрятать. Чтобы узнать, что скрывается за этими пятнами, был сделан рентгеновский снимок полотна. Оказалось, что под «Глицинией» находится еще одна картина, на которой были изображены кувшинки, в свое время принесшие художнику большую популярность. Похоже, что спрятанные водяные лилии — это сознательный эксперимент художника, своеобразный мост между кувшинками и глициниями.

Рисунок невидимыми чернилами

Одна из картин Жан-Мишеля Баскии под названием Untitled (1981).

Американский художник Жан-Мишель Баския часто экспериментировал со своими картинами, оставляя на холсте множество секретных деталей. Так, во время очередной проверки на подлинность искусствоведы обнаружили на одном из полотен невидимые чернила, воссоздающие полный образ картины. Теперь искусствоведы советуют и другим владельцам картин Баскии проверить свои полотна с помощью ультрафиолета: возможно, секретные детали скрываются на всех картинах художника.

Кувшин как главная модель Анри Матисса

Этот кувшин стал настоящей «звездой» полотен Анри Матисса. Дело в том, что художник привык использовать один и тот же реквизит при работе над картинами. Так, обычный кувшин, впервые появившийся в произведениях Матисса в 1917 году, затем перекочевал и на полотна 1930-х годов. Кстати, позже Матисс подписал одну из фотографий с кувшином словами: «Предметы, которые были полезны почти всю мою жизнь».