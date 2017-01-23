10 иллюзий, которые взорвут ваш мозг

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Даже самые закоренелые скептики верят тому, что говорят им их чувства, но чувства легко обмануть.

Оптическая иллюзия — впечатление о видимом предмете или явлении, несоответствующее действительности, т.е. оптический обман зрения. В переводе с латыни слово «иллюзия» означает «ошибка, заблуждение». Это говорит о том, что иллюзии с давних времен интерпретировались как некие сбои в работе зрительной системы. Изучением причин их возникновения занимались многие исследователи.

Некоторые зрительные обманы давно уже имеют научное объяснение, другие до сих пор остаются загадкой.

AdMe.ru продолжает собирать самые крутые оптические иллюзии. Будьте осторожны! Некоторые иллюзии могут вызвать слезоточивость, головную боль и дезориентацию в пространстве.

Бесконечный шоколад

Если разрезать плитку шоколада 5 на 5 и переставить все куски в показанном порядке, то, откуда не возьмись, появится лишний шоколадный кусочек. То же самое вы можете проделать и с обычной шоколадкой и убедиться, что это не компьютерная графика, а реально существующая загадка.

Иллюзия брусков

Взгляните на эти бруски. В зависимости от того, в какой конец вы смотрите, два куска дерева будут или находиться рядом, или же один из них будет лежать на другом.

Куб и две одинаковые чашки

Оптическая иллюзия, созданная Крисом Уэстоллом. На столе стоит чашка, рядом с которой стоит куб с маленькой чашечкой. Однако при более детальном рассмотрении мы можем увидеть, что на самом деле куб нарисованный, и чашки абсолютно одинакового размера. Подобный эффект замечается только под определенным углом.

Иллюзия «Стена кафе»

Внимательно всмотритесь в изображение. На первый взгляд кажется, что все линии изогнуты, однако на самом деле они параллельны. Иллюзия была обнаружена Р. Грегори в кафе Wall в Бристоле. Отсюда и пошло ее название.

Иллюзия Пизанской башни

Выше вы видите две картинки Пизанской башни. На первый взгляд кажется, что башня справа наклоняется больше, чем башня слева, однако на самом деле обе эти картинки одинаковые. Причина кроется в том, что визуальная система рассматривает два изображения как часть единой сцены. Поэтому нам кажется, что обе фотографии не симметричны.

Исчезающие круги

Эта иллюзия называется «Исчезающие круги». Она состоит из 12 расположенных по кругу сиреневых розовых пятен с чёрным крестиком по середине. Каждое пятно исчезает по кругу примерно на 0.1 секунды, и если сфокусироваться на центральном крестике, можно получить следующий эффект:

1) сначала покажется, что вокруг бегает зелёное пятно

2) затем фиолетовые пятна начнут исчезать

Черно-белая иллюзия

Смотрите тридцать секунд на четыре точки в центре картинки, после чего переместите взгляд на потолок и поморгайте. Что вы увидели?

Выцвечивание

Перед вами картинка, состоящая из разноцветных кругов с белой точкой посередине. Смотрите на эту точку в течении 30 секунд и вы увидите, что круги постепенно начинают менять цвет или же вовсе исчезать.

Влюбленная пара

Если показать эту картинку детям, они увидят играющих дельфинов. Но взрослые видят кое-что другое. Это происходит, потому что память детей не имеет в себе образов из «взрослой жизни». Картина, которую написал Сандро Дель-Прете, так и называется «Послание Любви от Дельфинов».

Корабль или арка?

Эта иллюзия — настоящее произведение искусства. Картину нарисовал Роб Гонсалвес — канадский художник, представитель жанра магического реализма. В зависимости от того, куда вы посмотрите, вы можете видеть или арку длинного моста или парус корабля.