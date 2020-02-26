10 иллюстраций о том, как крупно можно ошибиться, оценив человека за 2 минуты
Так уж устроены люди: чаще всего нас встречают по одежке. Любители навешивать ярлыки на окружающих порой даже не подозревают о том, насколько сильно они ошибаются. Наш пост напомнит о старой истине: «Не суди, да не судим будешь».
Мы в AdMe.ru уверены, что сложно узнать все о человеке, оценив только его внешний вид. Поэтому надеемся, что сегодняшние иллюстрации помогут сделать правильные выводы и быть добрее к окружающим.
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У каждого человека внутри свои вселенные и битвы, которые они проживают, поэтому не стоит делать поспешных выводов, судя только по внешности. Согласны?