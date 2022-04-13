10 фильмов, в которых мы нашли отсылки к известным картинам

Во время просмотра фильма мы часто не только следим за сюжетом, но и получаем эстетическое удовольствие, как от посещения картинной галереи. А иногда нас охватывает ощущение дежавю: где-то мы точно видели этот кадр, или образ, или картину на стене...

AdMe.ru готов предположить, что во многих случаях это ощущение вполне оправданно. Режиссеры действительно любят цитаты и отсылки и частенько заигрывают со зрителем, создавая намеки, явные или не очень, на известные мировые шедевры. Сегодня мы хотим представить на ваш суд кадры из фильмов и показать, какие картины они нам напомнили.

«Джанго освобожденный», Квентин Тарантино — «Мальчик в голубом», Томас Гейнсборо

«Барри Линдон», Стэнли Кубрик — «Модный брак» (цикл картин), Уильям Хогарт

«Обитель радости», Теренс Дэвис — «Лето», Антуан Ватто

«Американский психопат», Мэри Хэррон — «Люди в городах», Роберт Лонго

«Тэсс», Роман Полански — «Дочь дровосека», Джон Эверетт Милле

«Зед и два нуля», Питер Гринуэй — «Урок музыки», Ян Вермеер

«Начало», Кристофер Нолан — «Этюд головы Джорджа Дайера», Фрэнсис Бэкон

«Волчий зал», Питер Козмински — «Портрет Томаса Кромвеля», Ганс Гольбейн (младший)

«Портрет девушки в огне», Селин Сьямма — «Странник над морем тумана», Каспар Давид Фридрих

«Человек без прошлого», Аки Каурисмяки — «Раненый ангел», Хуго Симберг

«Головокружение», Альфред Хичкок — «Автопортрет в зеленом Bugatti», Тамара Лемпицка

«Призрак оперы», Дарио Ардженто — «Скорбящая Магдалена», Жорж де Латур

«Люди-кошки», Пол Шредер — «Нежность сфинкса», Фернан Кнопф