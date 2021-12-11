10 фактов о картинах, которые настолько неожиданны, что могут даже экспертов сбить с толку

Картины в художественных галереях и на страницах книг часто выглядят величественно и монументально. Но, наслаждаясь произведениями искусства, мы зачастую упускаем из виду любопытные детали культовых полотен и истории, тесно связанные с ними и их авторами.

Мы в AdMe.ru решили исправить ситуацию, поэтому хотим рассказать о секретах известных картин, которые помогут посмотреть на художественную реальность с другого ракурса.

Прототип жениха был старше невесты всего на 13 лет

Согласно популярной версии, на картине Василия Пукирева «Неравный брак» изображена 24-летняя Софья Рыбникова, которую родители выдали замуж за нелюбимого, но богатого купца. В жизни жених не был стариком. На момент свадьбы ему исполнилось всего 37 лет. Возлюбленный девушки был вынужден присутствовать на церемонии в качестве шафера. Мужчина со скрещенными руками, который стоит прямо за невестой, — это он, Сергей Варенцов. О любовном треугольнике Пукиреву стало известно непосредственно от Сергея Михайловича, который был другом художника. Василия Владимировича вдохновила эта история, и он написал картину. Только вот Сергей Варенцов, когда об этом узнал, был очень недоволен. Между друзьями произошла ссора, после которой художнику пришлось менять черты лица отвергнутого жениха, чтобы узнать его было нельзя.

Через 500 лет после создания картины ею заинтересовались уфологи

Над плечом одной из Мадонн кисти Доменико Гирландайо изображен непонятный расплывчатый круг. Из-за этого картина несколько десятилетий находится в центре различных теорий. Ведь объяснения относительно этой странной детали часто предлагаются максимально нереалистичные.

Пабло Пикассо повторно использовал холсты

В 1998 году, почти через 100 лет после того, как Пабло Пикассо создал картину «Старый гитарист», исследователи провели сканирование полотна и выяснили, что под изображением мужчины скрыт портрет женщины. Поскольку со временем краска тускнет, очертания эскиза стали видны прямо над шеей музыканта. Приобретение новых холстов было дорогим удовольствием, поэтому Пикассо регулярно повторно использовал старые, если созданные произведения ему не нравились.

Марк Шагал, по мнению экспертов, спрятал автопортрет

Картина «Серый дом» Марка Шагала — это сочетание кубизма с фантастическими элементами. В глаза бросается фигура в нижнем левом углу: мужчина в шляпе. Искусствоведы высказывают предположение, что таким образом художник увековечил самого себя, поскольку это автопортрет.

На картине изображен юноша, хотя 300 лет считали по-другому

Итальянский художник Микеланджело Караваджо в 1596 году написал картину «Лютнист». Она существует в 3 версиях, одна из которых хранится в Эрмитаже. Интересно, что пол изображенной модели долгое время был не совсем ясен. Картине присваивали названия «Садовница» или «Девушка с лютней». Так, старший научный сотрудник Эрмитажа Светлана Всеволожская в своей работе отмечала, что еще до начала XX века иногда утверждалось, что Караваджо изобразил девушку.

Художник назвал модель некрасивой

Константин Коровин написал «Портрет хористки», а на полотне сделал несколько заметок о творчестве и профессиональных спорах. Но не остановился на этом. На обороте холста художник оставил запись о внешности изображенной девушки. Она гласит: «Модель была женщина некрасивая, даже несколько уродливая».

Под занавесом справа изначально был изображен купидон

Картина Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна» не дает ответа на главный вопрос: от кого, собственно, пришло это письмо? На романтичный характер ситуации мог намекнуть изображенный изначально на картине купидон, но, к сожалению, после смерти художника он был закрашен. И о существовании мальчика с луком и стрелами сообщила только проведенная гораздо позже рентгеноскопия. К сегодняшнему моменту первоначальный вид картины восстановлен, а купидон находится на своем месте.

У Ильи Репина были зарубежные последователи

Художник Илья Репин 2 раза был на Волге, где близко познакомился с бурлаками и их нелегким трудом, а после написал свою известную работу. На Всемирной выставке в Вене в 1873 году картина «Бурлаки на Волге» завоевала бронзовую медаль. С этого момента началась европейская известность художника.

Позже у него даже появились последователи. Существует мнение, что при создании картины «Бурлаки на Ниле» художник Фредерик Артур Бриджмен вдохновлялся работой Ильи Репина. Сходство картин видно невооруженным глазом.

Чехов не видел себя на собственном портрете

Один из самых известных портретов Антона Павловича Чехова принадлежит кисти художника Осипа Браза. Между тем самому писателю портрет не нравился, он иронично отмечал: «Говорят, что и я, и галстук очень похожи, но выражение... такое, точно я нанюхался хрену». В письме сестре Чехов признавался, что не находит портрет интересным. Антону Павловичу казалось, что картине чего-то не хватает.

Картина Ван Гога считалась утерянной, но нашлась в Эрмитаже

Картина «Белый дом ночью» была написана художником за 6 недель до его ухода из жизни. Долгое время полотно считалось утерянным, пока не обнаружилось в Эрмитаже. В петербургском музее оно оказалось после Второй мировой войны. Интересно, что точное время и дату создания этой картины помогли определить астрономы. Специалисты посчитали, что яркий объект на небе — это Венера, которая была необычайно яркой в июне 1890 года.