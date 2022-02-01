10 деталей фильмов, которые расскажут о героях больше, чем сюжет

В кино свои законы, и все, что мы видим в фильме, имеет смысл. Если в кадре человек, он непременно будет во что-то одет. Ну или не будет, и это тоже имеет значение. Визуальный образ работает так, что зритель сразу должен понимать, кто перед ним: герой или злодей, чем он занимается, какой у него характер. Но и помимо одежды у режиссера есть много способов рассказать историю без слов.

Мы в AdMe.ru нашли несколько примеров того, как киноделы оставляют свои зашифрованные послания для публики.

Закрытое горло Сансы

В фэнтези женские персонажи, которые обрели власть, носят костюмы, похожие на кольчуги и мундиры. Это хорошо видно в «Игре престолов». Сравните: беззащитная Санса, которая надевала открытые платья, и Санса в коже и мехах, вставшая во главе Севера в последнем сезоне. Причем во втором костюме горло — самая уязвимая часть — закрыто. Санса многого натерпелась от самых больших негодяев сериала: была невестой Джоффри, женой Рамси и любовным интересом подлеца Мизинца. Но в итоге взошла на трон Севера.

Пугающая прическа Грин-де-Вальда

В «Волшебных тварях» Грин-де-Вальд не является стопроцентным злом, как Волдеморт. И если Темный лорд отталкивает, то его предшественник выглядит вполне привлекательно. Его даже называют рок-звездой волшебного мира. Мужчина носит бархатный жилет, шейный платок и обтягивающие кожаные брюки с замысловатой вышивкой — одним словом, настоящий модник. Да он и злодеем-то себя не считает — наоборот, персонаж Джонни Деппа преподносит себя как освободителя. И все же нам кажется, что есть во внешности Грин-де-Вальда нечто настораживающее: это глаза разного цвета, пугающая бледность и рваная линия прически. Лучше от такого парня держаться подальше.

Меховой плащ Джона Сноу

Если обратиться к реальной истории, мех был символом принадлежности к аристократии. Так, в Англии XIV–XVII веков самые дорогие меха имели право носить лишь сливки общества. Внимательные зрители могли заметить: когда нужно подчеркнуть статус персонажей в «Игре престолов», они тоже ходят в мехах. А когда, например, Джон Сноу приходит к Дейнерис просить о помощи в войне с ходоками, киноделы снимают с него плащ, чтобы подчеркнуть: здесь у него нет никакого влияния.

Иноземный наряд Екатерины Арагонской

Испанской принцессе Екатерине Арагонской с детства прочили английскую корону. Но когда девушка приезжает в неприветливую Великобританию, все оказывается не так гладко: английский двор не особо расположен к Екатерине, а ей не нравится новая родина. Сериал прекрасен своими костюмами. Взять, к примеру, образ с вуалью: здесь яркие узоры и массивные украшения Екатерины подчеркивают «иноземность» принцессы в серой Англии.

Короны Арагорна и Арвен

Один из самых изысканных нарядов Арвен во «Властелине колец» — ее образ на коронации. Корона Арвен сделана в форме бабочки по эскизу костюмера Найлы Диксон. Это существо — один из символов перерождения. Посмотрим и на корону Арагорна. Что за дерево изображено в ее центре? Очевидно, Белое Древо Гондора. Это не только символ государства, во главе которого встал Арагорн. У Толкина Белое Древо — символ сотворения жизни. Таким образом, короны Арвен и Арагорна говорят о том, что добро победило и для мира людей наступили счастливые времена.

Украшения в «Игре престолов»

Украшения также передают информацию о статусе или характере героя. Так, чокер на шее Миссандеи — это символ оков. А «хищные» украшения, как у Дейнерис, непрозрачно намекают на то, что их владелица опасна. Кстати, у Матери драконов тут закрыто горло.

А по тому, как Санса меняет свои украшения, можно проследить ее внутреннюю трансформацию. В самом начале она носит кулон в виде стрекозы: девушка наивна и беззащитна. В день свадьбы Санса надевает украшение, которое ей подарил бывший жених Джоффри. Вероятно, так создатели сериала подчеркнули, что жизнь героини находится в руках Ланнистеров.

После побега от Ланнистеров на девушке появляется подвеска, похожая на замок с цепью. Такие массивные украшения указывают на ее несгибаемый характер. Будучи леди Севера, Санса добавляет себе аксессуар в виде волков — знак дома Старков.

Нетипичное пальто Ньюта Саламандера

Эдди Редмэйн, который воплотил образ волшебника Ньюта Саламандера, называл свое пальто шикарным. Наряд сшит из винтажной ткани, а в глаза сразу бросается его необычный сине-зеленый оттенок. Окружающие героя люди одеты в серое, и кажется, будто даже цвет пальто подчеркивает, что Ньют выбивается из толпы. К слову, пальто немного сковывало движения, а брюки Саламандера намеренно были коротковаты. Это помогло актеру выработать походку и движения, характерные для застенчивого человека: Ньют хорошо общается с животными, а вот с людьми он неловок.

Шпилька княжны Ань

Лорд Чжоу в «Слове чести» наносит визит княжне Ань. Девушка уходит из жизни, и из ее рук выпадает простая шпилька. Лорд Чжоу узнает вещицу: ее лично вырезал из дерева его брат. Так герой понимает, что не уберег возлюбленную своего близкого человека. Но это еще не все. Дело в том, что в Китае шпильке придается очень большое значение. Так, при помолвке китаянки вынимали ее из волос и отдавали жениху. А когда муж и жена разлучались, они разламывали шпильку надвое и каждый оставлял себе половинку. Мы можем догадаться о том, что брат лорда Чжоу собирался жениться на этой девушке.

Зеленое платье Скарлетт

Зеленое бархатное платье — один из самых эффектных костюмов в «Унесенных ветром». По сюжету Скарлетт нужно было очаровать Ретта Батлера, но денег на наряды у нее не было. Тогда-то девушке и пришла в голову дерзкая мысль сшить платье из портьер. Эти шторы купила мама Скарлетт около 20 лет назад. За годы материал выцвел и потерял былую привлекательность. Чтобы платье героини выглядело реалистично, художник по костюмам Уолтер Планкетт вывесил ткань на солнце. В итоге материал смотрелся слегка потрепанным, но все еще роскошным. Также платье сшито слегка небрежно — как будто его сделали за один вечер. На происхождение наряда указывают декор на плече и пояс с кисточками, сделанные из завязок для занавесок. А очаровательную шляпку венчает перо, вырванное из хвоста петуха.

Педикюр Роуз

У красавицы Роуз из «Титаника» всегда идеальные макияж, прическа, одежда. Она леди от макушки до кончиков ногтей — в буквальном смысле, причем что в юном возрасте, что в старости. Внимательные зрители могли заметить, что у Глории Стюарт — актрисы, сыгравшей героиню в старости, — красный педикюр.