10 деталей, которые мы никогда не замечали на знаменитых картинах

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Художники очень часто оставляют особые послания в своих произведениях. Но мы привыкли смотреть на картину в целом, не придавая значения, казалось бы, незначительным деталям. AdMe.ru собрал 10 популярных холстов, которые не так просты, как кажутся на первый взгляд. А в конце статьи вас ждет бонус: обнаружена неизвестная ранее работа Леонардо да Винчи, которая может оказаться очередным шедевром.

Кит, которого не было

Этот очень скромный пейзаж скрывал тайну в течение 150 лет. Реставратор, очищая поверхность картины, обнаружил на ней нарисованного кита, выброшенного на берег. Художник Хендрик ван Антониссен решил переписать картину, поскольку посчитал, что произведение без мертвого животного больше понравится зрителям.

Код да Винчи

Члены Национального комитета Италии по культурному наследию обнаружили в правом глазу Моны Лизы буквы LV, которые могут означать имя художника — Леонардо да Винчи. А также символы на арке моста, которые трактуют как число 72. Считается, что мост (разрушенный в 1472 году) за левым плечом женщины находится в итальянском городе Боббио — художник сделал подсказку для возможности идентификации места.

Лютнист или лютнистка?

Долгое время картина носила название «Лютнистка», и только в начале ХХ века искусствоведы разглядели в изображенном человеке юношу. На то, что это молодой человек, указывают несколько признаков: на нотах видна запись басовой партии мадригала Якоба Аркадельта «Вы знаете, что я люблю вас», а также лютня и скрипка, считавшиеся в эпоху Караваджо мужскими инструментами.

Персефона и Аид

Обратите внимание на брошь: на ней изображена Персефона, древнегреческая богиня плодородия и царства мертвых. По легенде, Персефону похитил Аид, а вилы в руках фермера как раз похожи на трезубец, который держал в руках древнегреческий бог царства мертвых. Грант Вуд спрятал много деталей: например, отстрочка на джинсовом комбинезоне, полосы на рубашке, рамы окон и даже растение на заднем плане копируют очертания вил.

Турбулентность от Ван Гога

В 2004 году ученые наблюдали за вихрями облака, пыли и газа вокруг удаленной звезды, и это явление напомнило им «Звездную ночь» голландца. Изучив картину, исследователи пришли к выводу: с высокой достоверностью можно утверждать, что Ван Гог запечатлел на полотне одно из самых сложных понятий в физике и математике — турбулентность.

Фига папе римскому

Конфликт между папой римским Юлием II и Микеланджело привел к тому, что один из ангелов на картине «Пророк Захария» (пророка художник писал с Юлия II), сложил пальцы в фигу. Более неприличного жеста в те времена еще не было — так Микеланджело «направил» Юлия II именно туда, куда все подумали.

Лицо в графине

Вся постановка «Вакха», одной из самых известных картин кисти Караваджо, выглядит довольно обыденной, но группе экспертов удалось увидеть нечто своеобразное внутри графина — художник нарисовал там собственный портрет.

Шишкин не рисовал мишек

Все знают автора этой знаменитой картины. Но, как оказалось, над знаменитым произведением работали два художника. Дело в том, что Иван Иванович всю жизнь рисовал пейзажи и боялся, что медведи получатся не так, как нужно. Поэтому Шишкин обратился к своему другу — Константину Савицкому, который и нарисовал этих очаровательных мишек.

Жизнь и смерть под разными углами

Странный предмет, помещенный на передний план картины «Послы», — нечто иное, как череп. Гольбейн реализовал образ двойного зрения: при «прямом» взгляде человека (погруженного в рутину) смерть представляется иллюзорным пятном, на которое не стоит обращать внимания, а при «особом» (подразумевается — правильном) — смерть превращается в единственную реальность, которая искажет на глазах привычную жизнь.

Дама без горностая

В первоначальном варианте знаменитой картины горностая не было. Леонардо да Винчи позднее дорисовал серого зверька и синюю накидку, а для итогового варианта художник сделал животное более крупным и белым. Предполагается, что дама на картине — любовница герцога Лодовико Сфорца, а сам он изображен в виде горностая. Ведь именно этот зверек был символом дома Сфорца.

Бонус: потерянная фреска Леонардо да Винчи

Во время реставрации в замке Лодовико Сфорца под многочисленными слоями побелки был обнаружен фрагмент фрески Леонардо да Винчи. Пока что видны только корни деревьев, пробивающиеся сквозь стены. За реставрацией и возрождением фрески можно даже следить онлайн.