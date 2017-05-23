10 чертовски метких комиксов о том, какими нас видят производители товаров

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Порой создается впечатление, что производители многих товаров вообще не в курсе того, как выглядят и живут обычные люди. Например, разработчики маршруток, кажется, считают всех хоббитами, а иначе как объяснить то, что ноги пассажиров никогда не помещаются в пространстве между сиденьями? AdMe.ru узнал, в чем дело. На самом деле производители товаров видят нас совсем по-другому, и вот 10 шуточных комиксов, это подтверждающих.

Чтобы запихнуть многоэтажный бургер себе в рот, человек должен выглядеть примерно так

А девушкам, которые хотят открыть банку с закручивающейся крышкой, стоит хорошенько раскачать руки

Пододеяльники — это вообще загадка. Их можно надеть на одеяло с первого раза, только если вы обладаете чертовски длинными руками

Женщина глазами дизайнеров меховых шубок

с короткими рукавами

Попасть по нужным буквам на сенсорном телефоне не сможет даже самый виртуозный пианист. Пальцы должны быть вот такими

Для больших телефонов нужна огромная лапища, иначе придется держать такой мобильник двумя руками

Даже мужчины с трудом застегивают молнии

на платьях любимых женщин. А женщинам без таких вот рук это вообще не под силу

Для производителей маршруток все мы немного хоббиты

Наши стопы глазами тех, кто делает обувь

Так выглядят люди, которым подходит одежда

в магазине. Кажется, что именно они вдохновили дизайнеров и производителей