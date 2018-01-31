10+ человек, которые пришли к своей мечте несмотря ни на что

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Каждый из нас хотя бы раз жаловался на несправедливость жизни. Порой кажется, что счастье обходит стороной, а у везения есть свои любимчики. Мы видим только результаты и не задумываемся о том, какой путь человек проделал к своей цели и какими испытаниями была наполнена дорога к мечте. История знает людей, которые не сдались, несмотря ни на что: Фрида Кало, Стивен Хокинг, Стиви Уандер и многие другие. Они научились жить с обстоятельствами, которые преподнесла им жизнь, и завоевали любовь всего мира.

AdMe.ru хочет рассказать о 10 людях и об одной танцевальной группе, которые нашли в себе неограниченные творческие возможности и наполняют наш мир красотой.

1. Уолтер Ротвелл

35 лет назад фотограф Уолтер Ротвелл частично ослеп на один глаз и видел мир размыто, но продолжил заниматься любимым делом. Благодаря своему упорному труду и таланту он достиг огромных высот: работал с The Independent, London Evening Standard, Time Out, Clinique и многими другими известными компаниями. Его выставки видела вся Европа, а также он неоднократно становился участником групповых выставок по всему миру.

Уолтер регулярно проводит семинары, делится своим опытом и работает, несмотря на то что в прошлом году его левый глаз полностью перестал видеть.

Также Уолтер Ротвелл является одним из создателей проекта Street Photography International, благодаря которому мир узнает новых талантливых уличных фотографов. У проекта есть своя премия — SPi Street Awards. Победителям конкурса предоставляется возможность выставлять свои работы в одной из художественных галерей Лондона.

2. Мариуш Кедзерский

Мариуш утверждает, что в его работах нет ничего необычного, кроме того, что художник родился без рук. Но мы так не считаем и видим, что когда человек не может рисовать руками, то он начинает рисовать сердцем, и такое творчество никак не может подойти под определение «ничего необычного».

Его картины можно увидеть на выставках в Кракове, Вене, Оксфорде, Вроцлаве и во многих других местах. Ознакомиться с его работами можно здесь.

Мариуш счастлив как в личной, так и в профессиональной жизни. Чего еще можно желать?

3. Рональд Дженкинс

Рональд Дженкинс родился «солнечным ребенком», но с самого детства любил музыку. Рональд не знает нот и привык играть на слух с 4 лет. Еще в ранние годы руководитель школьного оркестра, разглядев в юноше талант, разрешал ему импровизировать на клавишных и отступать от правил. Популярность пришла в 17 лет, когда Рональд начал выкладывать свои ролики на YouTube под псевдонимом Big Cheez. На сегодняшний день Дженкинс издал 5 независимых альбомов.

4. Вреж Киракосян

Вреж Киракосян в результате неудачного падения в возрасте 8 месяцев и повреждения спинного мозга лишился возможности ходить. Мальчик не ходил в садик и в школу, им не интересовались ни социальные службы, ни медики, ни педагоги. Вреж научился всему самостоятельно.

С самого раннего детства Вреж начал рисовать и лепить — сначала из пластилина, потом из глины, постепенно он «слепил» и самого себя. У него не было возможности общаться с художниками или читать художественную литературу, поэтому только путем проб и ошибок была создала собственная система расчета пропорций.

Сейчас Вреж не только талантливый художник, но и любящий отец и муж. В июне 2014 года была издана книга «Душа моя в стиле ню», в которой художник подробно рассказывает о своем детстве, юности и взрослении. Книга переводится на английский язык.

5. Элисон Лаппер

Английская художница, родившаяся без рук, героиня скульптуры Марка Куинна и настоящий символ человеческой стойкости. Элисон начала рисовать в 3 года ногами, но пальцы утратили чувствительность, и пришлось взять кисточку в зубы. Тем не менее она смогла поступить в художественный колледж, окончить университет и стать известной художницей. Об ее жизни можно говорить бесконечно долго — все, через что пришлось пройти Элисон, достойно восхищения.

Работы художницы отмечены призами на многих выставках, она покорила мир своим умением видеть красоту во всем. Несколько лет назад Элисон присвоили звание почетного доктора Университета Брайтона и короновали титулом «Титан человеческого духа». Элисон прошла огромный путь, но сейчас она любящая мама, состоявшаяся художница и просто счастливый человек.

6. Дуг Джексон

Дуг Джексон прикован к инвалидному креслу из-за церебрального паралича. Но, несмотря на сложную болезнь, он стал известен как талантливый художник-импрессионист, который принимал участие во многих художественных выставках и получил награды за свое творчество. Дуг говорит, что больше всего ему нравится рисовать предметы, которые значимы для других людей. На своем сайте на главной странице он разместил ироничный вопрос: «Кому нужны руки?!»

7. Свапна Августин

Свапна родилась без рук, и с раннего возраста девушка делала все дела по дому ногами. Благодаря поддержке родных и друзей она научилась рисовать. Сейчас ее картины можно увидеть на выставках по всей Индии.

Работы Свапны всегда очень яркие, на них особенно здорово смотреть, когда за окном зима или дождливая осень. Все краски мира и свет живут на ее холстах.

8. Викторин Флойд Фладд

Викторин — слепой фотограф. Девушка потеряла зрение в 26 лет, но это не мешает ей заниматься творчеством. От ее фотографий трудно отвести взгляд, есть в них что-то мистическое.

Существует целая группа фотографов, в которую входят слабовидящие или совсем слепые люди. У них разработан свой способ съемок, благодаря которому фотографии получаются уникальными. Ознакомиться с таким творчеством можно здесь. Поверьте, эти работы не могут оставить равнодушными.

9. Брайан Тагалог

Брайан Тагалог родился без рук, но никогда не думал отказываться от полноценной жизни. Брайан — единственный сертифицированный тату-мастер, работающий ногами. Он также прекрасно водит машину и выполняет обычные повседневные дела.

10. Майкл Олсон

Миллионы людей ежедневно проводят за компьютером, а компьютерные игры давно вышли на спортивный уровень. Одним из лучших геймеров считается Майкл «Хэнди» Олсон, и его очень просто отличить от других. Дело в том, что Майкл родился без рук и ног, но это не мешает ему обходить в мастерстве людей, у которых есть руки. Посмотреть, как он играет, можно здесь.

SoCal Revival #1 //// February 8th, 2014 @ GamersNET pic.twitter.com/ziJpHCqkdv — handi (@therealhandi) March 11, 2015

11. Танцевальная группа Candoco

Candoco — танцевальная группа, в которую входят люди с ограниченными возможностями. Их работа — профессиональные постановки, созданные хореографами мирового класса. Цель — показать всем, что танцевать может каждый, если есть желание. Посмотреть, на что способны эти ребята, можно здесь.