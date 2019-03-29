10 актеров, сыгравших две роли в одном фильме, а мы этого даже не заметили

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Некоторые звезды настолько хороши, что могут сыграть абсолютно разных персонажей в одном и том же фильме, а мы этого даже не увидим. Например, вы знали, что Тильда Суинтон играет еще и престарелого психотерапевта в фильме «Суспирия»? Вот такие примеры вы и увидите в нашей статье. (Роли близнецов специально не включали в список, так как они очевидны).

Мы в AdMe.ru обычно очень внимательно смотрим фильмы, но могли и что-то пропустить, так что, если вы тоже знаете подобные примеры, делитесь с нами.

Райан Рейнольдс в фильме «Дэдпул 2» сыграл главного героя и Джаггернаута

Эдди Мерфи в фильме «Поездка в Америку» сыграл принца Акима, парикмахера, Ренди Ватсона и еврея Соула

Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее» сыграл Марти из 1985 года, Марти из 2015 года и двух его детей из будущего — Марти-младшего и Марту

Джейсон Айзекс в фильме «Питер Пэн» сыграл Капитана Крюка и отца семейства мистера Дарлинга

Уорик Дэвис в фильме «Гарри Поттер и философский камень» сыграл профессора Флитвика и главного банкира в Гринготтсе

Элизабет Тейлор в фильме «Синяя птица» играет роль матери и волшебницы

Кевин Клайн в фильме «Дикий, дикий Запад» играет Артемуса Гордона и президента США Улисса Гранта

Тильда Суинтон призналась, что это она сыграла 82-летнего психоаналитика в фильме «Суспирия»

Мерил Стрип в фильме «Ангелы в Америке» играет Ханну Питт, Этель Розенберг, раввина и Ангела Австралии

Вупи Голдберг в фильме «Компаньон» играет главную героиню Лорел Айрис и «альтер эго» — Роберта С. Катти