Звезды показали, как отличается их настоящее лицо от публичного образа
Фотограф Эндрю Уокер задумал грандиозное — показать, как отличается публичный образ от настоящего лица знаменитостей. Сначала он просил их позировать, как они это обычно делают перед камерами, а затем — расслабиться и стать собой. Вот так у нас появился шанс узнать, как звезды выглядят, когда не скрывают свой внутренний мир.
По секрету скажем, нам в AdMe.ru показалось, что некоторые восприняли это как призыв «сыграть» свой внутренний мир. Для кого-то игра уже стала частью личности, и они выбрали именно такой способ, чтобы рассказать о себе. И еще один момент: фотограф не объяснил, какое фото показывает публичное, а какое настоящее лицо звезды. В большинстве случаев это очевидно, но не всегда. И тем интереснее.
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