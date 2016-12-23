Звезды показали, как отличается их настоящее лицо от публичного образа

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фотограф Эндрю Уокер задумал грандиозное — показать, как отличается публичный образ от настоящего лица знаменитостей. Сначала он просил их позировать, как они это обычно делают перед камерами, а затем — расслабиться и стать собой. Вот так у нас появился шанс узнать, как звезды выглядят, когда не скрывают свой внутренний мир.

По секрету скажем, нам в AdMe.ru показалось, что некоторые восприняли это как призыв «сыграть» свой внутренний мир. Для кого-то игра уже стала частью личности, и они выбрали именно такой способ, чтобы рассказать о себе. И еще один момент: фотограф не объяснил, какое фото показывает публичное, а какое настоящее лицо звезды. В большинстве случаев это очевидно, но не всегда. И тем интереснее.