Журнал TIME выбрал лучшие фото 2018-го. Глядя на них, понимаешь: год был чертовски насыщенным

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Этот год был насыщен тысячами событий, которые потрясали нашу планету. Они были совершенно разными: и светлыми, и печальными. Но так или иначе рядом всегда были фотожурналисты, чтобы запечатлеть королевскую любовь, человеческие невзгоды и громкие победы. Американский журнал TIME отобрал сотню лучших снимков прошедших 12 месяцев.

AdMe.ru спешит показать, на наш взгляд, самые мощные фотографии из выбранных авторитетным изданием.

1. Принц Гарри и Меган Маркл трогательно держатся за руки во время свадебной процессии

2. Японская теннисистка Наоми Осака в огненном матче против румынки Симоны Халеп

3. Мигранты пересекают границу между Мексикой и США

4. Сосредоточенные мальчишки в Нахимовском военно-морском училище, Мурманск

5. Мужчина покидает свой дом во время пожара в Калифорнии, не успев одеться

6. Енот, за которым следил весь интернет, взбирается по стене небоскреба

7. Член команды американского президента мешает работе фотожурналиста — тот пытается сфотографировать протестующих

8. 26-летний Джозеф Вачира скрашивает последние минуты жизни единственного остававшегося на Земле самца северного белого носорога

9. Накоша Смит, основательница исключительно женского клуба любителей мотоциклов

10. Разрушенная землетрясением дорога на Аляске

11. Средство для борьбы с огнем распыляют во время калифорнийских пожаров

12. Гондурасский мальчишка забавляется, надев жуткую маску

13. 15-летняя латиноамериканская девочка едет в автомобиле в честь праздника своего совершеннолетия — кинсеаньеры

14. Дом, который хозяева бросили во время извержения вулкана в Гватемале

15. Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита «Большой семерки»

16. Болельщики празднуют победу Франции на чемпионате мира

А какое фото впечатлило вас больше всего?