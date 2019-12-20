Женщина спрятала на чердаке 30 000 фото обычных людей из СССР. Недавно ее дочь нашла все эти снимки и показала миру
Российская художница и театральный критик Маша Ивашинцова (1942–2000) никому не показывала свои фотографии. Лишь спустя годы, после смерти матери, ее дочь Ася нашла на чердаке около 30 000 секретных снимков. Эти черно-белые кадры демонстрируют повседневную жизнь в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и других городах с 1960 по 1999 год. Каждый из портретов словно отвечает на один и тот же вопрос: «Кто мы?», приоткрывая завесу историй простых людей, которые росли, жили и любили во времена СССР.
Мы в AdMe.ru не можем не поделиться гениальными кадрами российской Вивиан Майер. Больше снимков Маши Ивашинцовой можно увидеть на сайте и фейсбук-странице, посвященных фотографу.
1. Ленинград, СССР, 1976
2. Вологда, СССР, 1979
3. Ленинград, СССР, 1978
4. Ленинград, СССР, 1980
5. Тбилиси, Грузинская ССР, 1989
6. Ленинград, СССР, 1976
7. Невский проспект, Ленинград, СССР, 1976
8. Зоопарк, Ленинград, СССР, 1983
9. Тбилиси, Грузинская ССР, 1989
10. Магазин игрушек «Детский мир», Москва, СССР, 1983
11. Орехово, СССР, 1978
12. Первомай, Ленинград, СССР, 1974
13. Улица Воинова, Ленинград, СССР, 1977
14. Ленинград, СССР, 1976
15. Орехово, СССР, 1979
16. Наташа Луцкая, Москва, СССР, 1978
17. Ленинград, СССР, 1975
18. Ленинград, СССР, 1978
19. Ленинград, СССР, 1981
20. Карпаты, Украинская ССР, 1976
21. Ленинград, СССР, 1979
22. Москва, СССР, 1976
23. Ленинград, СССР, 1978
24. Борис Смелов и Маша Ивашинцова, автопортрет, Ленинград, СССР, 1974
25. Автопортрет, Ленинград, СССР, 1977
26. Первомайская демонстрация, Ленинград, СССР, 1978
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