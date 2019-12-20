Женщина спрятала на чердаке 30 000 фото обычных людей из СССР. Недавно ее дочь нашла все эти снимки и показала миру

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Российская художница и театральный критик Маша Ивашинцова (1942–2000) никому не показывала свои фотографии. Лишь спустя годы, после смерти матери, ее дочь Ася нашла на чердаке около 30 000 секретных снимков. Эти черно-белые кадры демонстрируют повседневную жизнь в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и других городах с 1960 по 1999 год. Каждый из портретов словно отвечает на один и тот же вопрос: «Кто мы?», приоткрывая завесу историй простых людей, которые росли, жили и любили во времена СССР.

Мы в AdMe.ru не можем не поделиться гениальными кадрами российской Вивиан Майер. Больше снимков Маши Ивашинцовой можно увидеть на сайте и фейсбук-странице, посвященных фотографу.

1. Ленинград, СССР, 1976

2. Вологда, СССР, 1979

3. Ленинград, СССР, 1978

4. Ленинград, СССР, 1980

5. Тбилиси, Грузинская ССР, 1989

6. Ленинград, СССР, 1976

7. Невский проспект, Ленинград, СССР, 1976

8. Зоопарк, Ленинград, СССР, 1983

9. Тбилиси, Грузинская ССР, 1989

10. Магазин игрушек «Детский мир», Москва, СССР, 1983

11. Орехово, СССР, 1978

12. Первомай, Ленинград, СССР, 1974

13. Улица Воинова, Ленинград, СССР, 1977

14. Ленинград, СССР, 1976

15. Орехово, СССР, 1979

16. Наташа Луцкая, Москва, СССР, 1978

17. Ленинград, СССР, 1975

18. Ленинград, СССР, 1978

19. Ленинград, СССР, 1981

20. Карпаты, Украинская ССР, 1976

21. Ленинград, СССР, 1979

22. Москва, СССР, 1976

23. Ленинград, СССР, 1978

24. Борис Смелов и Маша Ивашинцова, автопортрет, Ленинград, СССР, 1974

25. Автопортрет, Ленинград, СССР, 1977

26. Первомайская демонстрация, Ленинград, СССР, 1978

В вашем фотоальбоме есть снимки времен СССР? Покажите их в комментариях.

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