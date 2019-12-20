Женщина спрятала на чердаке 30 000 фото обычных людей из СССР. Недавно ее дочь нашла все эти снимки и показала миру

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Российская художница и театральный критик Маша Ивашинцова (1942–2000) никому не показывала свои фотографии. Лишь спустя годы, после смерти матери, ее дочь Ася нашла на чердаке около 30 000 секретных снимков. Эти черно-белые кадры демонстрируют повседневную жизнь в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и других городах с 1960 по 1999 год. Каждый из портретов словно отвечает на один и тот же вопрос: «Кто мы?», приоткрывая завесу историй простых людей, которые росли, жили и любили во времена СССР.