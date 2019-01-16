Женщина из Тайваня фотографирует своего ребенка на протяжении 17 лет. Снимки поражают
Энни Вонг живет на Тайване. Она воспитывает сына и занимается фотографией, но создает не типичные снимки вроде «мама и сын», а необычные, разрушая стереотипные представления о семейных портретах. Энни начала свой проект «Мать как творец» за день до рождения ребенка, а спустя год сфотографировала себя с сыном на фоне предыдущего снимка. Это и стало изюминкой. 17 лет в рамках проекта женщина снимает только себя и ребенка, а в качестве заднего плана каждый раз использует прошлогоднее фото. И от кадра к кадру становится видно, как меняется их жизнь и наполняется артистичностью и изобретательностью.
Мы в AdMe.ru считаем, что это отличная и необычная идея для семейного альбома, а поэтому делимся ею с вами.
2001. За день до родов
2002. Вместе нажимаем на фотозатвор
2003. Нога сына в гипсе
2004. Празднуем Рождество
2005. Готовимся к выставке
2006. Трудимся без устали
2010. Чего ждать впереди?
2011. Витаем в облаках
2014. Одного роста
2018. Отстаиваем свободу
Как вам такая идея для семейного альбома? Наверняка теперь и вам захочется сделать что-нибудь подобное. А может, у вас уже есть необычный фотопроект? Напишите в комментариях, что вы думаете, и поделитесь статьей с вашими мамами и папами!
Фото на превью artanniewang