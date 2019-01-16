Женщина из Тайваня фотографирует своего ребенка на протяжении 17 лет. Снимки поражают

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Энни Вонг живет на Тайване. Она воспитывает сына и занимается фотографией, но создает не типичные снимки вроде «мама и сын», а необычные, разрушая стереотипные представления о семейных портретах. Энни начала свой проект «Мать как творец» за день до рождения ребенка, а спустя год сфотографировала себя с сыном на фоне предыдущего снимка. Это и стало изюминкой. 17 лет в рамках проекта женщина снимает только себя и ребенка, а в качестве заднего плана каждый раз использует прошлогоднее фото. И от кадра к кадру становится видно, как меняется их жизнь и наполняется артистичностью и изобретательностью.