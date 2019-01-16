Женщина из Тайваня фотографирует своего ребенка на протяжении 17 лет. Снимки поражают

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Энни Вонг живет на Тайване. Она воспитывает сына и занимается фотографией, но создает не типичные снимки вроде «мама и сын», а необычные, разрушая стереотипные представления о семейных портретах. Энни начала свой проект «Мать как творец» за день до рождения ребенка, а спустя год сфотографировала себя с сыном на фоне предыдущего снимка. Это и стало изюминкой. 17 лет в рамках проекта женщина снимает только себя и ребенка, а в качестве заднего плана каждый раз использует прошлогоднее фото. И от кадра к кадру становится видно, как меняется их жизнь и наполняется артистичностью и изобретательностью.

Мы в AdMe.ru считаем, что это отличная и необычная идея для семейного альбома, а поэтому делимся ею с вами.

2001. За день до родов

2002. Вместе нажимаем на фотозатвор

2003. Нога сына в гипсе

2004. Празднуем Рождество

2005. Готовимся к выставке

2006. Трудимся без устали

2010. Чего ждать впереди?

2011. Витаем в облаках

2014. Одного роста

2018. Отстаиваем свободу

Как вам такая идея для семейного альбома? Наверняка теперь и вам захочется сделать что-нибудь подобное. А может, у вас уже есть необычный фотопроект? Напишите в комментариях, что вы думаете, и поделитесь статьей с вашими мамами и папами!

Фото на превью artanniewang

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  • 13.7k

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