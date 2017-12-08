Японский фотограф каждый год фотографирует близняшек из Исландии, чтобы показать их превращение из детей в подростков

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Однажды в Исландии на кастинг к японскому фотографу Арико Инаоке (Ariko Inaoka) пришли удивительные близнецы — Эрна и Хрефна. Теперь Арико каждый год приезжает к ним в гости, чтобы сделать новые снимки, на которых запечатлено их постепенное превращение из детей в девушек. AdMe.ru выбрал самые впечатляющие фото близнецов и предлагает полюбоваться этими как будто слегка затуманенными нежными снимками.

Жительница Нью-Йорка японка Арико Инаока приехала в Исландию снимать пейзажи. Она говорит, что эта страна влекла ее из-за сходства с родным Киото: «Здесь такой же мягкий свет — как будто смотришь на мир сквозь тонкую рисовую бумагу». Параллельно, чтобы заработать немного денег, она взялась за съемку модного каталога. Друг фотографа увидел близнецов в бассейне и пригласил их на кастинг. Тогда им было по 6 лет.

Съемки завершились, Арико уехала, но не перестала думать об Эрне и Хрефне — они казались ей воплощением Исландии и ее прекрасных пейзажей. В 2009 году, когда девочкам было по 9 лет, она вернулась в Рейкьявик, чтобы сфотографировать их снова. Арико давно увлечена темой близнецов и была уверена, что камера может передать то, чего не видят глаза.

«Я думала: какими будут эти близнецы, когда им исполнится 17?» — говорит Арико. Так родился проект Twins. Фотографу хотелось с помощью снимков уловить физические и психологические изменения, которые приносит взросление, и понять особые отношения, которые связывают близнецов. Каждый год летом она приезжает в Исландию, чтобы увидеть, как растут девочки.

Эрна и Хрефна всегда вместе, почти никогда не ссорятся и даже видят одинаковые сны. По словам Инаоки, между девочками существует почти телепатическая связь, которой она никогда прежде не видела между двумя человеческими существами. Девочки занимаются балетом, и владение собственным телом помогает им естественно держаться перед камерой и участвовать в любом замысле фотографа.

А какие фотопроекты впечатлили вас? Делитесь в комментариях, будем вместе любоваться.