Я решила поставить кормушку для птиц, и понеслось
Помните, как в детстве мы делали кормушки для птиц? Лиза М.Ка., переехав из Германии в США (штат Мичиган), тоже сделала кормушку, к которой каждый день прилетают десятки птиц самых разных видов. Девушка даже начала вести блог, где выкладывает потрясающие фотографии своих «посетителей».
AdMe.ru покажет вам лучшие снимки пернатых, которые были замечены у этой кормушки в течение года.
Северный (Красный) кардинал
Пушистый дятел
Мексиканские чечевицы
Черношапочная гаичка
Гракл
Северный кардинал
Острохохлая синица
Голубая сойка
Американские щеглы
Каролинский траурный голубь
Каролинский меланерпес
Источник ostdrossel
Фото на превью ostdrossel
Автор Lisa M.Ca.