Я решила поставить кормушку для птиц, и понеслось

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Помните, как в детстве мы делали кормушки для птиц? Лиза М.Ка., переехав из Германии в США (штат Мичиган), тоже сделала кормушку, к которой каждый день прилетают десятки птиц самых разных видов. Девушка даже начала вести блог, где выкладывает потрясающие фотографии своих «посетителей».

AdMe.ru покажет вам лучшие снимки пернатых, которые были замечены у этой кормушки в течение года.