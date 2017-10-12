Я целых 10 дней носила на работу одежду своего мужа

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Кажется, все девушки любят носить дома одежду своего мужчины — она уютная и свободная, а еще хранит тепло любимого человека. AdMe.ru решил провести эксперимент и понять: а могут ли женщины носить мужские вещи так, чтобы получилось стильно и круто. Нам помогла девушка по имени Руфина, которая несколько дней ходила на работу и на прогулки в одежде своего мужа.

Отважиться на это мне было страшновато, ведь, как и для многих девушек, для меня надеть в люди мужскую одежду — негласное табу. Но было очень интересно посмотреть, какими преимуществами обладают по определению неженственные вещи. Сориентироваться и найти выигрышные образы мне помогла моя подруга-стилист Эльмира. Мы открыли шкаф и вытащили оттуда все вещи мужа. И начали творить, сочетать, компоновать и примерять.

День первый

Когда Эльмира предложила мне остановиться на этих брюках в стиле милитари, я замахала руками — мне показалось, я буду выглядеть в них как какой-то рэпер. Но оказалось, даже брюки, которые вам явно велики, можно зафиксировать на талии ремнем, и они будут выглядеть стильно, особенно в сочетании с каблуками и майкой, подчеркивающей фигуру. Мы дополнили ансамбль кепкой. Я чувствовала, что приковываю всеобщее внимание, и мне это понравилось.

День второй

Вы знали, что свитшоты прекрасно сочетаются не только с брюками, но и юбками? Я вот нет. А мужской свитшот я надела без опасений, в принципе он ничем не отличается от женского. Так что если увидите понравившийся в мужском отделе — смело берите. Еще я надела грубые ботинки на шнуровке — они только подчеркнули нежность и женственность, ну а шляпа придала игривости.

День третий

Есть у моего мужа джинсовая рубашка, которую он давным-давно не носит. Я отважилась надеть ее с юбкой-карандашом цвета марсала, и неожиданно получилось круто. Думаю, такой образ может подойти для любого случая. Одна коллега поинтересовалась, где я купила эту рубашку. Когда я ответила ей, что это вещь мужа, она сначала не поверила.

День четвертый

Вечером после офиса я собиралась пойти посидеть с подругами, поэтому хотела надеть что-то универсальное и крутое. Эльмира откопала для меня интересную рубашку цвета хаки и посоветовала завязать ее узлом на талии. Вместе с очками-авиаторами и узкими брюками образ вышел что надо, и я чувствовала себя очень привлекательной. В женском отделе сложно найти хорошую рубашку — в основном попадаются модели с рюшами или цветами. Так что за этим предметом гардероба смело можете идти в мужской отдел.

День пятый

Тренчкот — это еще один предмет гардероба, который относится к категории унисекс. Руки у мужа гораздо длиннее, чем у меня, но это нестрашно. Я подвернула рукава и отправилась покорять мир в прекрасном расположении духа. Мужская одежда, что же ты со мной делаешь!

День шестой

Сегодня на работе я решила дать себе волю в плане одежды и яркости. Эльмира неожиданно рекомендовала мне тельняшку и заметила, что это не просто роба моряков, но еще и символ французского шика. Она идет всем и за счет контрастных полос визуально освежает лицо. Заметьте, что она здорово сочетается с синим и красным.

День седьмой

Вот что точно всегда можно носить без тени сомнения, так это свитер, шапку и шарф своего мужа. Не беда, что свитер получился немного оверсайз, это даже в тренде. И кстати, мужские свитера почему-то всегда самые теплые и уютные — осенью самое то.

День восьмой

Сегодня на работе не было ни важных встреч, ни совещаний, поэтому мы с Эльмирой создали еще один непринужденный и уютный образ. Для этого мы использовали мужской кашемировый свитер и мужские джинсы. Как же удобно в такой одежде — ничего нигде не давит.

День девятый

Пиджак — это один из самых универсальных элементов гардероба. По словам Эльмиры, его можно надеть вообще куда угодно и сочетать с чем угодно. К примеру, с туфлями-лодочками, джинсами-бойфрендами и, как ни странно, клатчем можно создать элегантный и расслабленный образ. Я пошла в таком виде на день рождения к подруге, никто и не заметил, что пиджак мужской.

День десятый

В последний день эксперимента я обратила внимание на идеальную белую рубашку мужа. Мне казалось, что она мне сильно велика, но нам удалось обратить этот минус в плюс, закатав рукава и заправив рубашку в юбку-карандаш. Получится дерзкий и элегантный образ для работы, по-моему, очень крутой. В последний момент мы добавили большие мужские часы, они придали образу хрупкости.

Что ж, мой челлендж закончен, и вот что я могу сказать в качестве итога: вся эта мужская одежда, которую я носила, — на редкость удобная и функциональная: в ней чувствуешь себя комфортно, ничего нигде не задирается. Думаю, нам стоит отбросить предрассудки из серии «я же девочка, мужская одежда сделает меня некрасивой!». Женственность находится у нас внутри, и она никуда не девается, когда мы надеваем мужские вещи. Они даже выигрышно оттеняют нашу нежность. Периодически делайте налеты на гардероб своих мужей и парней, а если их нет — на мужские отделы, пропуская мимо ушей доводы продавцов-консультантов. Я теперь буду поступать именно так.