Взгляните на снимки, которые жюри назвало лучшими фотографиями инстаграма за 2018 год

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Сегодня снимки в инстаграме можно уверенно отнести к отдельному жанру фотоискусства. Конкурс PIPA призван выбрать лучшие фотографии за прошедший год. Думаете, самыми-самыми становятся фото звезд с миллионами лайков? А вот и нет: количество лайков для судей не первостепенно. Кстати, в жюри входят именитые фотографы и редакторы известных изданий. Cудьи разбили участников на категории и выбрали победителя в каждой из них.

А чтобы поучаствовать в конкурсе в 2018 году, пользователям не нужно было делать ничего экстраординарного: достаточно было просто выбрать в своем аккаунте достойное фото, загруженное в инстаграм в один из прошедших 12 месяцев, и поставить тег #THEPIPAS2018 и отметку @PHOTOBOXUK.