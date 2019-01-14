Взгляните на снимки, которые жюри назвало лучшими фотографиями инстаграма за 2018 год

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Сегодня снимки в инстаграме можно уверенно отнести к отдельному жанру фотоискусства. Конкурс PIPA призван выбрать лучшие фотографии за прошедший год. Думаете, самыми-самыми становятся фото звезд с миллионами лайков? А вот и нет: количество лайков для судей не первостепенно. Кстати, в жюри входят именитые фотографы и редакторы известных изданий. Cудьи разбили участников на категории и выбрали победителя в каждой из них.

А чтобы поучаствовать в конкурсе в 2018 году, пользователям не нужно было делать ничего экстраординарного: достаточно было просто выбрать в своем аккаунте достойное фото, загруженное в инстаграм в один из прошедших 12 месяцев, и поставить тег #THEPIPAS2018 и отметку @PHOTOBOXUK.

AdMe.ru решил узнать, какие фотографии стали лучшими в инстаграме за прошедший год. Возможно, они вдохновят вас делать больше крутых фото в 2019-м.

Победитель в номинации «Животные и питомцы»

Победитель в номинации «Стиль»

Победитель в номинации «Спорт»

Победитель в номинации «Путешествия»

Победитель в номинации «Фестиваль»

Победитель в номинации «Пейзаж»

Победитель в номинации «Искусство и культура»

Победитель в номинации «Без фильтров»

Победитель в номинации «Семья»

В шорт-листе судей было еще немало достойных претендентов на победу

А вы бы хотели поучаствовать в конкурсе в 2019 году? Или, может, у вас уже есть фото, достойное звания лучшего в инстаграме? Поделитесь с нами в комментариях.

Фото на превью deadbeat.disco/ instagram, junlondon15/instagram

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