Взгляните на этих культовых знаменитостей, и вы поймете, что эпоха настоящего стиля ушла вместе с XX веком

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У каждого времени есть свои иконы стиля, которым подражают миллионы людей. Но времена и тенденции меняются, а вот мода на вкус по-прежнему остается неизменной. Редакция AdMe.ru собрала для вас фотографии звезд прошлых лет, чей изысканный стиль до сих пор служит примером для модниц и модников со всего мира.

Вивьен Ли и Лоуренс Оливье

Одна из самых известных пар в истории мирового кинематографа, Лоуренс Оливье и Вивьен Ли, прожили в браке 20 лет. Эта фотография была сделана на лондонской премьере «Анны Карениной», где Вивьен исполняла главную роль.

Одри Хепберн

Одри Растон, известная всему миру под именем Одри Хепберн, родилась в Бельгии в 1929 году. Ее первая большая роль в кинофильме «Римские каникулы», снятом в 1953 году, принесла молодой актрисе сразу 3 крупнейшие кинопремии: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Марлон Брандо и Мэрилин Монро

Два главных секс-символа своего поколения, Мэрилин Монро и Марлон Брандо, случайно встретились на одной из голливудских вечеринок в 1955 году. После этого у них случился короткий роман, после которого, по утверждению Брандо, они общались исключительно по телефону.

Рита Хейворт

Несмотря на то что Американская академия киноискусств включила одну из самых знаменитых голливудских актрис 40-х годов прошлого века Риту Хейворт в список 100 величайших кинозвезд, она ни разу не номинировалась на «Оскар». Да и на «Золотой глобус» Хейворт номинировали лишь однажды, но и здесь она осталась без награды.

Марлон Брандо

Марлон Брандо был не только одним из самых известных актеров, но и главным голливудским бунтарем. По признанию режиссеров, он ужасно вел себя на съемочной площадке, из-за чего продюсеры не хотели видеть его в роли дона Корлеоне. И только благодаря хитрости Брандо, который напихал вату за щеки и записал домашнюю видеопробу, продемонстрированную Копполой продюсерам, мировой кинематограф получил одного из самых ярких и известных персонажей за всю свою историю.

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор, получившая за свою почти 60-летнюю карьеру 3 «Оскара», стала первой актрисой в мире, чей гонорар официально составил $ 1 млн. Интересный факт: зная любовь Тейлор к драгоценностям, ее супруг Ричард Бартон подарил ей самую крупную в мире жемчужину — «Ла Перегрину», которая когда-то принадлежала жившей в XVI веке английской королеве Марии I Тюдор.

Сальвадор Дали

Главный провокатор и, возможно, самый известный художник XX века вряд ли нуждается в представлениях. Большой любитель эпатажа, он нередко создавал самые необычные образы не только в своих картинах, но и в одежде, как, например, на этом снимке, сделанном в 1978 году в его доме в Порт-Льигате.

Ава Гарднер

Аву Гарднер нередко называли одной из самых красивых актрис XX века. Есть мнение, что именно красота актрисы и тот факт, что ее очень любила камера, стала причиной невероятного успеха Гарднер. В кино она оказалась почти случайно — один из агентов MGM увидел фотографию Авы и пригласил девушку из провинции на первые в ее жизни кинопробы, сразу же после которых она и заключила контракт с одной из крупнейших киностудий мира.

Ава Гарднер и Фрэнк Синатра

Ава Гарднер и Фрэнк Синатра встретились на премьере фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» в 1950 году и после этого стали появляться вместе на публике, несмотря на недовольство окружающих — Синатра на тот момент был женат. Сразу же после развода Синатры актеры заключили брак. Несмотря на то что в 1957 году их союз распался, именно Синатра поддерживал Гарднер в ее последние годы — актриса умерла в 1990 году после долгой и продолжительной болезни.

Грейс Келли

Несмотря на то что Грейс Келли входит в список 100 величайших звезд кино по версии Американской киноакадемии искусств, ее актерская карьера длилась всего 6 лет, за которые она успела сняться в 11 кинолентах и получить «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Деревенская девушка».

Кларк Гейбл

Легендарный «король Голливуда» Кларк Гейбл свой первый и единственный «Оскар» получил в 1935 году за роль в фильме «Это случилось однажды ночью». На вручении он произнес самую короткую речь за всю историю премии, состоявшую всего из 2 слов: «Thank you». Самой знаменитой работой Гейбла стала роль в фильме «Унесенные ветром», где он сыграл с еще одной легендой Голливуда — Вивьен Ли.

Софи Лорен

Однажды архиепископ Генуи пошутил, что хоть Ватикан и не одобряет клонирование людей, для Софи Лорен он мог бы сделать исключение. Одна из самых красивых женщин мирового кино и обладательница первого «Оскара» за лучшую женскую роль на неанглийском языке как-то сказала, что всем, что у нее есть, она обязана спагетти, а возрасте 70 лет снялась для знаменитого календаря Pirelli.

Жан Маре и Жан Кокто

Один из самых известных французских актеров Жан Маре был помимо прочего талантливым художником и скульптором, дар которого признавал сам Пикассо. Кинокарьера Маре во многом сложилась благодаря Жану Кокто, который заметил талантливого молодого человека на репетиции спектакля «Царь Эдип» в 1937 году. Cоюз Жана Кокто и Жана Маре продлился целых 25 лет, вплоть до смерти Кокто в 1963 году.

Вивьен Ли

Вивьен Ли сыграла, пожалуй, самые известные роли в истории мирового кино — Скарлетт О’Хару в «Унесенных ветром» и Бланш Дюбуа в «Трамвае желание». Ее карьера была довольно неровной из-за заболевания, которым Ли страдала на протяжении практически всей жизни, — биполярного расстройства. Кроме того, в 1940-х годах у нее диагностировали туберкулез, от которого она и умерла в возрасте 53 лет.

Брижит Бардо

Вышедший в 1952 году фильм «И Бог создал женщину», главную роль в котором исполнила Брижит Бардо, некоторые историки считают одной из причин сексуальной революции 1960-х годов в США. Кинокарьера Бардо длилась чуть более 20 лет — в 1973 году она объявила о ее завершении и решении посвятить себя борьбе за права животных, чем она и занимается вот уже более 40 лет.

Джеймс Дин и Пьер Анджели

В карьере Джеймса Дина всего 3 роли, причем одна из картин с его участием вышла уже после трагической гибели 24-летнего актера. С актрисой Пьер Анджели его связывали романтические отношения, которые прекратились по настоянию матери актера. Сама Анджели тоже прожила недолгую жизнь — в возрасте 39 лет она умерла от передозировки лекарств. Говорят, что актриса покончила с собой из-за боязни постареть и потерять красоту.

Мэрилин Монро

В самом начале своей карьеры Норма Джин Мортенсон — так звали Мэрилин Монро при рождении — снималась в жанре пин-ап для различных журналов и называла себя Жанной Норман. Псевдоним, под которым Норма Джин стала известна всему миру, она выбрала вместе с руководителем компании 20 Century Fox Беном Лионном — имя Мэрилин «досталось» будущей звезде от бродвейской актрисы Мэрилин Миллер, а фамилию Монро до замужества носила ее собственная мать.

Натали Вуд

Американская актриса Натали Вуд, дочь русских эмигрантов, начала сниматься в возрасте 4 лет, а первую номинацию на «Оскар» получила в 16 лет за роль в фильме «Бунтарь без причины», где сыграла с погибшим в том же году Джеймсом Дином. Сама же актриса прожила всего 43 года — во время прогулки на яхте она утонула при невыясненных обстоятельствах.

Пол Ньюман

Пола Ньюмана называют обладателем самых известных голубых глаз за всю историю Голливуда. За свою жизнь он завоевал не только престижные кинопремии, включая «Оскар», но и несколько наград за победу в автогонках. Кроме того, актер успешно занимался бизнесом — он создал собственную продовольственную компанию, а также собрал и пожертвовал на благотворительность около четверти миллиона долларов.