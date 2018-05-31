Взгляните на фотографии, которые показывают, насколько все мы беспомощны перед лицом сил природы

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Ежегодно на нашей планете происходят стихийные бедствия: извергаются вулканы, сильнейшие ураганы уничтожают целые города, а одних только землетрясений насчитывается до миллиона. И несмотря на то что мы уже давно летаем в космос, справиться с силой природы человечеству пока не под силу.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, доказывающие, что нет силы мощнее, чем природа нашей собственной планеты.

1. Извержение вулкана Килауэ, Гавайи

2. Ураган «Сэнди» сломал строительный кран, Манхэттен, Нью-Йорк

3. Есть всего лишь несколько дней в году, когда восходящее солнце идеально совпадает с отверстием в скале

4. Вулканические молнии во время извержения Эйяфьядлайёкюдля

5. Облака над пустыней в штате Орегон, США

6. В это дерево 3 часа назад попала молния

7. Шторм на высоте 11 км над Тихим океаном

8. Заброшенная дорога стала частью реки

9. Вид урагана «Гонсало» с борта МКС

10. После прошедшего шторма рыба-еж оказалась на дереве

11. Штормовой фронт окрасил небо в зеленый цвет

12. Сорванная ветром крыша ударилась о ЛЭП

13. Последствия урагана

14. Лесные пожары в Калифорнии

15. Молния

16. После наводнения

17. Землетрясение в Японии

18. Гроза и торнадо