Взгляните, какими стали самые знаменитые рок-бунтари и фрики нулевых

Мы в AdMe.ru на днях предавались ностальгии и вспоминали героев альтернативной музыки, бунтарей и фриков, плакатами которых обвешивали свои комнаты. Мы их обожали, а музыка, которую мы заслушивали до дыр, так украсила собою нашу юность!

И вот что у нас получилось.

Билл Каулитц из Tokio Hotel

Тогда: То ли мальчик, то ли девочка.
Сейчас: Больше парень, чем девушка. Хотя спорно.

Пит Вентц из Fall Out Boy

Тогда: Забавный красавчик.
Сейчас: Крутой красавчик.

Вилле Вало из HIM

Тогда: Чертовски привлекательный мужчина с помадой и подводкой.
Сейчас: Чертовский привлекательный мужчина без помады. Подводка на месте.

Мэрилин Мэнсон

Тогда: Исчадие ада и воплощение зла.
Сейчас: Двоюродный брат профессора Северуса Снейпа.

Джерард Уэй из My Chemical Romance

Тогда: Жених из «Трупа невесты».
Сейчас: Пай-мальчик.

Джоэл и Бенджи Мэдден из Good Charlotte

Тогда: Настолько крутые парни, что даже им самим не верится.
Сейчас: Чтобы окончательно поверить, решили примкнуть к банде байкеров.

Тилль Линдеманн из Rammstein

Тогда: Накачанный фрик и экспериментатор.
Сейчас: Чуть обрюзгший, но от этого не менее прекрасный фрик и экспериментатор.

Лаури Юленен из The Rasmus

Тогда: Милый тролль с печальными глазами.
Сейчас: Просто милый.

Честер Беннингтон из Linkin Park

Тогда: Опасный парень.
Сейчас: Жизнерадостный хипстер.

Аврил Лавин

Тогда: Бунтарка, каких поискать.
Сейчас: Модная цыпочка и настоящая няша.

Фред Дерст из Limp Bizkit

Тогда: Хулиган и забияка.
Сейчас: Стильный пенсионер с мудрым взглядом.

Билли Джо Армстронг, Майк Дернт и Тре Кул из Green Day

Тогда: Веселые панки.
Сейчас: Все те же панки, только меньше подводки и черного лака для ногтей.

Эми Ли из Evanescence

Тогда: Готическая дива.
Сейчас: Цветущая барышня.

Пишите в комментариях, каких рок-музыкантов вы обожали в годы школьные и студенческие годы, нам очень интересно!

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