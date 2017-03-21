Взгляните, какими стали самые знаменитые рок-бунтари и фрики нулевых
Мы в AdMe.ru на днях предавались ностальгии и вспоминали героев альтернативной музыки, бунтарей и фриков, плакатами которых обвешивали свои комнаты. Мы их обожали, а музыка, которую мы заслушивали до дыр, так украсила собою нашу юность!
И вот что у нас получилось.
Билл Каулитц из Tokio Hotel
Тогда: То ли мальчик, то ли девочка.
Сейчас: Больше парень, чем девушка. Хотя спорно.
Пит Вентц из Fall Out Boy
Тогда: Забавный красавчик.
Сейчас: Крутой красавчик.
Вилле Вало из HIM
Тогда: Чертовски привлекательный мужчина с помадой и подводкой.
Сейчас: Чертовский привлекательный мужчина без помады. Подводка на месте.
Мэрилин Мэнсон
Тогда: Исчадие ада и воплощение зла.
Сейчас: Двоюродный брат профессора Северуса Снейпа.
Джерард Уэй из My Chemical Romance
Тогда: Жених из «Трупа невесты».
Сейчас: Пай-мальчик.
Джоэл и Бенджи Мэдден из Good Charlotte
Тогда: Настолько крутые парни, что даже им самим не верится.
Сейчас: Чтобы окончательно поверить, решили примкнуть к банде байкеров.
Тилль Линдеманн из Rammstein
Тогда: Накачанный фрик и экспериментатор.
Сейчас: Чуть обрюзгший, но от этого не менее прекрасный фрик и экспериментатор.
Лаури Юленен из The Rasmus
Тогда: Милый тролль с печальными глазами.
Сейчас: Просто милый.
Честер Беннингтон из Linkin Park
Тогда: Опасный парень.
Сейчас: Жизнерадостный хипстер.
Аврил Лавин
Тогда: Бунтарка, каких поискать.
Сейчас: Модная цыпочка и настоящая няша.
Фред Дерст из Limp Bizkit
Тогда: Хулиган и забияка.
Сейчас: Стильный пенсионер с мудрым взглядом.
Билли Джо Армстронг, Майк Дернт и Тре Кул из Green Day
Тогда: Веселые панки.
Сейчас: Все те же панки, только меньше подводки и черного лака для ногтей.
Эми Ли из Evanescence
Тогда: Готическая дива.
Сейчас: Цветущая барышня.
Пишите в комментариях, каких рок-музыкантов вы обожали в годы школьные и студенческие годы, нам очень интересно!
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