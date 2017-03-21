Взгляните, какими стали самые знаменитые рок-бунтари и фрики нулевых

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы в AdMe.ru на днях предавались ностальгии и вспоминали героев альтернативной музыки, бунтарей и фриков, плакатами которых обвешивали свои комнаты. Мы их обожали, а музыка, которую мы заслушивали до дыр, так украсила собою нашу юность!

И вот что у нас получилось.