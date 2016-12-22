В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег
Пустыня Сахара — это явно не то место, где мы ожидаем увидеть заснеженные холмы, ведь там чрезвычайно сухо и жарко. Но эта зима стала особенной: в пустыне первый раз с 1979 года выпал самый настоящий снег.
AdMe.ru предлагает вам полюбоваться снимками этого волшебного события — его запечатлел Карим Бушетата (Karim Bouchetata), фотограф-любитель из Алжира.
Эти фото были сделаны в окрестностях города Айн-Сефра
Его жители были поражены случившимся, ведь в последний раз снег в Сахаре выпадал 37 лет назад и тоже в Алжире
Сахара огромна — на ее территории расположено более 10 государств, и ландшафт пустыни трудно назвать однородным
Вопреки распространенному мнению, пустыня вовсе не так уныла
Снег в Айн-Сефра не таял в течение всего дня
Поэтому фотографу удалось сделать множество замечательных кадров
Сахара необычна и без снега, но с ним ее просторы стали еще больше напоминать инопланетные пейзажи
Пожалуй, ради такой красоты стоило ждать 37 лет
Источник Karim Bouchetata
Фото на превью Karim Bouchetata / facebook.com
По материалам Bored Panda