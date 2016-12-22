В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пустыня Сахара — это явно не то место, где мы ожидаем увидеть заснеженные холмы, ведь там чрезвычайно сухо и жарко. Но эта зима стала особенной: в пустыне первый раз с 1979 года выпал самый настоящий снег. AdMe.ru предлагает вам полюбоваться снимками этого волшебного события — его запечатлел Карим Бушетата (Karim Bouchetata), фотограф-любитель из Алжира.

Эти фото были сделаны в окрестностях города Айн-Сефра

Его жители были поражены случившимся, ведь в последний раз снег в Сахаре выпадал 37 лет назад и тоже в Алжире

Сахара огромна — на ее территории расположено более 10 государств, и ландшафт пустыни трудно назвать однородным

Вопреки распространенному мнению, пустыня вовсе не так уныла

Снег в Айн-Сефра не таял в течение всего дня

Поэтому фотографу удалось сделать множество замечательных кадров

Сахара необычна и без снега, но с ним ее просторы стали еще больше напоминать инопланетные пейзажи