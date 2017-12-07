В России появилось первое модельное агентство, в котором 90-60-90 — это возраст моделей

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Фотограф из Омска Игорь Гавар — основатель первого в России агентства возрастных моделей OLDUSHKA, которое за 1,5 года существования пополнилось 4 филиалами: в Москве, Питере, Челябинске и Омске.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться красотой и грациозностью героев нашей подборки и никак не можем выбрать, кто же из них № 1. А у вас есть варианты?