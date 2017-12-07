В России появилось первое модельное агентство, в котором 90-60-90 — это возраст моделей
Фотограф из Омска Игорь Гавар — основатель первого в России агентства возрастных моделей OLDUSHKA, которое за 1,5 года существования пополнилось 4 филиалами: в Москве, Питере, Челябинске и Омске.
Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться красотой и грациозностью героев нашей подборки и никак не можем выбрать, кто же из них № 1. А у вас есть варианты?
Нина Ивановна, 75 лет
Ирина Денисова, 80 лет
Ирина Белышева, 70 лет
Сергей Арктика, 45 лет
Татьяна Неклюдова, 61 год
Ольга Кондрашева, 71 год
Виктор Сосновцев, 73 года
Валентина Ясень, 63 года
Иван Петков, 53 года
Валерия, 79 лет
Галина, 69 лет
Людмила Бражкина, 63 года
Сергей Арктика и Валентина Ясень
Модели «высокого возраста» позируют для модных журналов, снимаются в рекламе и фотопроектах как будто всю жизнь этим занимались, но это не так. Многие из них пришли в моделинг только на пенсии. Как вы считаете, это правильный выбор?
Фото на превью instagram/oldushkamodels/