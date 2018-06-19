Мир никогда не перестанет нас удивлять, и вот очередная порция доказательств

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Думаете, что в XXI веке уже вряд ли осталось что-то, чего вы не видели хотя бы на фото? А как насчет дома с номером 0, оранжевых черепах или удочки, в которую попала молния? У мира однозначно есть еще немало вещей в запасе, которыми он готов поражать нас каждый день.

AdMe.ru собрал для вас впечатляющие снимки, которые будто созданы для того, чтобы удивлять.

24. Не камни, а яйца змеи

23. А вы когда-нибудь видели, чтобы трамвай пропускал поезд?

22. Винтажная машина, которую раньше использовали вместо пробников парфюма

21. Во Вьетнаме нашли оранжевую черепаху

20. Самый большой краб в мире

19. Облака над Канзасом

18. Кости оленя срослись вокруг наконечника стрелы

17. Микробиом человека, вырезанный из бумаги

16. Целый дом перевозят на другое место

15. Кристалл выглядит как технология из будущего

14. «Огромная стрекоза села на голову моему папе»

13. Муравьи проели конфетные тросточки

12. «Заснял запуск Falcon 9, и отражение в озере помогло мне сделать незабываемый кадр»

11. На этой улице есть дом с номером 0

10. Цветы растут прямо под водой

9. «Сделал фото медузы так, будто она — космический объект»

8. Это гора из соли

7. Молния попала в удочку

6. Вода, которая продается в пакетах

5. Кирпичи, сделанные из гималайской розовой соли

4. Гусеница знает, как маскироваться

3. В ванной отеля установлена прозрачная раковина

2. Льдина в одной из пещер Исландии во время захода солнца будто бы подсвечивается изнутри

1. Небо в штате Вайоминг

Поделитесь с нами чем-то настолько же удивительным?