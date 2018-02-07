В мире нет ничего идеального. Разве что эти 30 фото

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В каждом из нас живет перфекционист, который радуется совпадениям и безукоризненной гармонии. Поэтому фотографии, на которых все идеально разложено, ровненько, без изъянов, — настоящий праздник для каждого!

AdMe.ru выбрал 30 небольших сюрпризов для вашего внутреннего перфекциониста. Смело листайте и получите заряд удовольствия от прекрасного.

Нужное время и нужное место

Филигранная работа

«Глаза, изображенные на носках, идеально подошли под отверстия в босоножках моей племянницы»

Городской перфекционизм

Идеальная геометрия кроликов

На замерзшем озере

Без людей

Магия в реальной жизни

Червь заполз в придверный коврик

Природа — лучший фотошопер

Идеальная пирамидка из панкейков

Когда можно просто дать глазам отдохнуть

«Еще одна причина, по которой я обожаю канцтоварные магазины»

Когда Луна целует море

Идеальный шар

Лед покрыл забор очень необычно

Вдохновение можно найти во всем

Праздник для глаз

Зимняя сказка

«Как моя жена готовит вкусняшки»

Алоэ будто гипнотизирует

Симметрия

Вкусные копии картин Мондриана

Будто в центре вселенной

И бонус! Короткий ролик про замерзающий мыльный пузырь

Поможете нам найти еще больше прекрасного в повседневности? Присылайте свои фотографии или рассказывайте в комментариях, что в последнее время радовало ваши глаза.