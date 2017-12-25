В инстаграме появился новый тренд: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
10-секундная трансформация — это новый тренд в инстаграме. Девушки выкладывают свои фото «до» и «после», разница между которыми составляет всего несколько секунд, а не несколько месяцев, как многие могут подумать.
AdMe.ru считает это отличным способом доказать, что даже самое идеальное тело в неудачном ракурсе будет выглядеть ужасно, и наоборот.
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Смелости и чувства юмора этим девушкам не занимать, а их позитив, похоже, может сбить с ног любую критику. Как думаете, их нужно похвалить или поругать за то, что они раскрыли правду?
Фото на превью jellydevote / instagram