В инстаграме появился новый тренд: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

10-секундная трансформация — это новый тренд в инстаграме. Девушки выкладывают свои фото «до» и «после», разница между которыми составляет всего несколько секунд, а не несколько месяцев, как многие могут подумать.

AdMe.ru считает это отличным способом доказать, что даже самое идеальное тело в неудачном ракурсе будет выглядеть ужасно, и наоборот.