Уникальная особенность внешности этих близняшек покорила интернет

Необязательно быть ярким, чтобы запомниться. Это еще раз доказали очаровательные близняшки-альбиносы, которые, кажется, скоро перевернут весь мир моды.

AdMe.ru предлагает познакомится с Ларой и Марой Бавар. Эти девочки стали героинями проекта «Редкие цветы», в котором фотографу Виничиусу Терранове удалось показать всю красоту сестер.

Вероятность рождения ребенка-альбиноса — 1 из 17 000. Даже трудно представить, насколько редко рождаются близнецы-альбиносы.

Неудивительно, что 11-летними девочками из обычной бразильской семьи заинтересовались известные фотографы.

Близняшки уже успели побыть моделями для разных брендов и модных журналов.

У Лары и Мары Бавар есть еще одна сестричка — темнокожая Шейла.

Шейла очень похожа на своих сестер, она выглядит так же, как они, только в негативе.

«Эти девочки — своего рода заявление о том, какой разнообразной может быть красота, какой величественной и совершенной», — говорит о сестрах Бавар фотограф.

Фотограф Vinicius Terranova

Стилист Suyane Ynaya

Фото на превью Vinicius Terranova

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