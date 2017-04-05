Уникальная особенность внешности этих близняшек покорила интернет

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Необязательно быть ярким, чтобы запомниться. Это еще раз доказали очаровательные близняшки-альбиносы, которые, кажется, скоро перевернут весь мир моды.

AdMe.ru предлагает познакомится с Ларой и Марой Бавар. Эти девочки стали героинями проекта «Редкие цветы», в котором фотографу Виничиусу Терранове удалось показать всю красоту сестер.