Уникальная особенность внешности этих близняшек покорила интернет
Необязательно быть ярким, чтобы запомниться. Это еще раз доказали очаровательные близняшки-альбиносы, которые, кажется, скоро перевернут весь мир моды.
AdMe.ru предлагает познакомится с Ларой и Марой Бавар. Эти девочки стали героинями проекта «Редкие цветы», в котором фотографу Виничиусу Терранове удалось показать всю красоту сестер.
Вероятность рождения ребенка-альбиноса — 1 из 17 000. Даже трудно представить, насколько редко рождаются близнецы-альбиносы.
Неудивительно, что 11-летними девочками из обычной бразильской семьи заинтересовались известные фотографы.
Близняшки уже успели побыть моделями для разных брендов и модных журналов.
У Лары и Мары Бавар есть еще одна сестричка — темнокожая Шейла.
Шейла очень похожа на своих сестер, она выглядит так же, как они, только в негативе.
«Эти девочки — своего рода заявление о том, какой разнообразной может быть красота, какой величественной и совершенной», — говорит о сестрах Бавар фотограф.
Фотограф Vinicius Terranova
Стилист Suyane Ynaya
Фото на превью Vinicius Terranova