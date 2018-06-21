Удивительные истории, которые стоят за самыми известными фотографиями XX века

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Благодаря искусству фотографии мы знаем многих исторических деятелей прошлого века в лицо, даже не будучи их современниками. Некоторые подобные снимки стали настолько популярными, что именно с ними мы в первую очередь ассоциируем известных личностей. Вспомните, например, фотографию Альберта Эйнштейна с высунутым языком или портрет Че Гевары, который печатают на сувенирных футболках по всему миру. Однако выдающимися эти кадры делают не только те, кто на них изображен, но и истории их создания.

AdMe.ru выбрал несколько культовых фотографий XX века и предлагает познакомиться с тем, как они были сделаны.

Портрет Альберта Эйнштейна

Всемирно известный снимок Альберта Эйнштейна был сделан фотографом Артуром Сассе в 1951 году после празднования 72-летия профессора. Сассе подошел к Эйнштейну, когда тот уже сел в машину, и попросил сделать несколько кадров. В ответ на это ученый повернулся и высунул язык. К слову, на оригинальной фотографии Эйнштейн был не один: вместе с ним Сассе снял директора Института перспективных исследований Принстонского университета Фрэнка Эйделота и его супругу Мари Джанет. Интересно, что культовое фото могло никогда не увидеть свет: редакторы издания, в котором работал Артур Сассе, посчитали снимок не соответствующим образу великого ученого. Спас положение сам Эйнштейн, которому фотография понравилась настолько, что он рассылал ее своим друзьям вместе с поздравительными открытками.

Портрет Эрнесто Че Гевары

Каноническое фото Че Гевары под названием «Героический партизан» появилось при весьма печальных обстоятельствах. 4 марта 1960 года при разгрузке в порту Гаваны было взорвано судно «Ля Кувр», в результате чего пострадали сотни человек. На следующий день состоялась траурная церемония, которую снимал кубинский фотограф Альберто Диас Гутьеррес, более известный под псевдонимом Альберто Корда. Он сделал несколько фотографий с Че Геварой, однако они не были опубликованы газетой Revolución, для которой работал Корда. Снимки были изданы лишь 7 лет спустя после смерти Че Гевары и быстро стали символом революционной борьбы и одними из самых тиражируемых изображений во всем мире. Сам Альберто Корда никогда не получал авторских отчислений за свою работу, так как на тот момент Куба не признала Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений. Фотограф обратился в суд с иском о защите авторских прав лишь однажды, когда фото появилось в рекламной кампании водки Smirnoff. «Я категорически против эксплуатации изображения Че для продвижения таких продуктов, как алкоголь, или для любых целей, порочащих репутацию Че», — рассказал Корда. Полученные средства фотограф пожертвовал кубинским больницам.

Портрет Сальвадора Дали

Этот снимок Сальвадора Дали, известный как Dali Atomicus, принадлежит американскому фотографу латвийского происхождения Филиппу Халсману, с которым испанский сюрреалист познакомился в 1941 году и с тех пор поддерживал творческие и дружеские отношения. Фото было сделано в 1948 году, а его идея была навеяна картиной самого Дали Leda Atomicus, которая присутствует в кадре вместе со стулом и мольбертом, подвешенными на тросах . В съемке участвовало несколько человек, в том числе жена и дочь Халсмана. Ассистенты стояли за кадром и по команде фотографа подбрасывали в воздух трех кошек и ведро воды, а Дали в это время высоко подпрыгивал. Чтобы добиться нужного результата, все это пришлось проделать 26 раз, причем после каждой попытки Халсман проявлял фото, чтобы посмотреть, что получилось. Итоговая версия была опубликована в журнале Life и стала классикой мировой фотографии. Dali Atomicus — не единственный опыт сотрудничества Сальвадора Дали и Филиппа Халсмана. В1954 году они выпустили совместный сборник «Усы Дали», тремя годами ранее было сделано фото «Сладострастная смерть», где Дали изображен с черепом, составленным из семи обнаженных натурщиц.

Портрет Уинстона Черчилля

В 1941 году, в разгар Второй мировой войны, Уинстон Черчилль посетил Оттаву. Канадский премьер-министр Макензи Кинг пригласил на эту встречу фотографа Юсуфа Карша. После того как Черчилль выступил в парламенте, его отвели в кабинет, где Карш выставил фотооборудование. Черчиллю это не понравилось, так как его не предупредили о съемке. В ответ на просьбу фотографа о паре кадров Черчилль достал сигару и закурил ее, после чего дал разрешение на фото. «Я протянул ему пепельницу, но он не выпустил сигару из рук. Я вернулся к камере, чтобы убедиться, что все готово к съемке. Я подождал какое-то время, но он продолжил дымить сигарой. Я подождал еще, после чего подошел и решительно, но с уважением сказал: „Простите меня, сэр“, — и вырвал сигару у него изо рта. Когда я подошел к камере, Черчилль выглядел настолько воинственно, что, казалось, готов был меня уничтожить. Именно в этот момент я и сделал снимок», — рассказал впоследствии Юсуф Карш. На этом, однако, история не закончилась. Немного оправившись от шока, Черчилль улыбнулся и разрешил Каршу сделать еще один кадр, пожал ему руку и сказал: «Вы даже рычащего льва заставите стоять смирно, чтобы его сфотографировать».