Трогательный проект 3-летней девочки, которая косплеит сильных духом женщин. И делает она это не просто так
«Бойтесь, но все равно делайте. Действие — вот что важно». Этим девизом от героини «Звездных войн» в исполнении актрисы Кэрри Фишер семья Ларсон из Флориды руководствуется всю жизнь. Особенно кстати он пришелся в нелегкий период жизни этого семейства, когда у их бабушки Дайаны диагностировали рак.
Дочь Эшли и внучка Скаут решили последовать завету Кэрри и сделать что-то ободряющее для Дайаны, остановив в итоге свой выбор на масштабном косплей-проекте. В нем 3-летняя Скаут предстала в образах сильных духом женщин — от диснеевских героинь до правозащитниц и легендарных звезд кинематографа. И это помогло: в конце статьи вы увидите бабушку, победившую рак, и ее любимую внучку.
Редакция AdMe.ru была впечатлена этими работами и решила продемонстрировать их своим читателям.
Генератор идеи — Эшли (мама Скаут)
В апреле 2016 года 57-летней бабушке Скаут диагностировали страшный диагноз — «рак молочной железы». Семья Ларсон не впервые столкнулась с онкологией, поэтому Эшли знала, что главное в борьбе с болезнью — не впадать в панику и всевозможными способами поддерживать друг друга. Проект косплея длился чуть больше года — ровно то время, в течение которого Дайана проходила курс лечения. И лечение увенчалось успехом. Предлагаем и вам познакомиться с результатом совместных стараний семейства Ларсон.
1. Адель, певица
2. Милли Бобби Браун, актриса (сериал «Очень странные дела»)
3. Малала Юсуфзай, пакистанская правозащитница (выступает за доступность образования для женщин во всем мире)
4. Ариэль (мультфильм «Русалочка»)
5. Мерил Стрип, актриса
6. Дрю Бэрримор, актриса (фильм «Обещать — не значит жениться»)
7. Анна и Эльза (мультфильм «Холодное сердце»)
8. Тейлор Свифт, певица
9. Бри Ларсон, актриса (фильм «Комната»)
10. Эмма Уотсон, актриса (серия фильмов «Гарри Поттер»)
11. Кэрри Фишер, актриса (киноэпопея «Звездные войны»)
12. Белоснежка (мультфильм «Белоснежка и семь гномов»)
13. Фрида Кало, художница
14. Бетти Уайт, актриса (сериал «Золотые девочки»)
15. Эллен Дедженерес, актриса и телеведущая («Шоу Эллен Дедженерес»)
16. Елена (мультфильм «Елена — принцесса Авалора»)
17. Скаут со своей бабушкой, победившей рак
«Бабушка излечилась от рака. Давайте веселиться!» «Я излечилась от рака. Давайте веселиться!»
Наверняка и вы сталкивались с трудными жизненными ситуациями. Поделитесь в комментариях, какими способами для поднятия вашего боевого духа пользовались ваши родные и друзья.
Фото на превью hello.scout / Instagram