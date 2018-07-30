Трогательный проект 3-летней девочки, которая косплеит сильных духом женщин. И делает она это не просто так

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Бойтесь, но все равно делайте. Действие — вот что важно». Этим девизом от героини «Звездных войн» в исполнении актрисы Кэрри Фишер семья Ларсон из Флориды руководствуется всю жизнь. Особенно кстати он пришелся в нелегкий период жизни этого семейства, когда у их бабушки Дайаны диагностировали рак.

Дочь Эшли и внучка Скаут решили последовать завету Кэрри и сделать что-то ободряющее для Дайаны, остановив в итоге свой выбор на масштабном косплей-проекте. В нем 3-летняя Скаут предстала в образах сильных духом женщин — от диснеевских героинь до правозащитниц и легендарных звезд кинематографа. И это помогло: в конце статьи вы увидите бабушку, победившую рак, и ее любимую внучку.