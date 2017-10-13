Только посмотрите на эти 20 неожиданных фотошедевров от знаменитостей

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Суметь запечатлеть в изображении мгновение жизни, которое тут же исчезнет и не повторится больше никогда, — это завидный талант.

AdMe.ru нашел знаменитостей, которые не просто увлечены, а довольно хороши в фотоискусстве.