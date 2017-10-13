Только посмотрите на эти 20 неожиданных фотошедевров от знаменитостей
Суметь запечатлеть в изображении мгновение жизни, которое тут же исчезнет и не повторится больше никогда, — это завидный талант.
AdMe.ru нашел знаменитостей, которые не просто увлечены, а довольно хороши в фотоискусстве.
Стэнли Кубрик начинал с фотографии
Андрей Тарковский, его «Полароид» и фирменный стиль
Брэд Питт и его пленочный фотоаппарат
Вигго Мортенсен опубликовал аж 4 книги со своими фотографиями
Книги с фотоработами знаменитого Арагорна можно даже свободно купить: Coincidence of Memory, Sign Language, Linger и The Horse Is Good.
Кендалл Дженнер и неплохое инстаграм-творчество
Фотограф-репортажник Аарон Экхарт
Ленни Кравиц и его фотовыставка «Flash»
Тайра Бэнкс сама порой фотографирует моделей
Брендан Фрейзер снимает крутые бекстейджи