Только посмотрите на эти 20 неожиданных фотошедевров от знаменитостей

Суметь запечатлеть в изображении мгновение жизни, которое тут же исчезнет и не повторится больше никогда, — это завидный талант.

AdMe.ru нашел знаменитостей, которые не просто увлечены, а довольно хороши в фотоискусстве.

Стэнли Кубрик начинал с фотографии

Андрей Тарковский, его «Полароид» и фирменный стиль

Брэд Питт и его пленочный фотоаппарат

Вигго Мортенсен опубликовал аж 4 книги со своими фотографиями

Книги с фотоработами знаменитого Арагорна можно даже свободно купить: Coincidence of Memory, Sign Language, Linger и The Horse Is Good.

Кендалл Дженнер и неплохое инстаграм-творчество

Фотограф-репортажник Аарон Экхарт

Ленни Кравиц и его фотовыставка «Flash»

Тайра Бэнкс сама порой фотографирует моделей

Брендан Фрейзер снимает крутые бекстейджи

А Джеймс Франко снимает очаровательные ремейки на культовые фотосессии

Фото на превью instagram, instagram

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5 Комментарии
  • 13 октября 2017
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  • 18135

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