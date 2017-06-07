Тест: Сможете ли вы угадать, что происходит на фотографии?

Ребусы и головоломки развивают нестандартное мышление и внимание к деталям.

AdMe.ru предлагает вам оригинальный метод тренировки: попробуйте отгадать, что происходит на фотографии.

1.

  • Варианты ответов:
  1. Мужчина поспорил с друзьями на одну овцу, что нырнет по пояс в снежный сугроб.
  2. Фермер ищет овцу в снегу после сильного снегопада в Северной Ирландии.
  3. В снегу не настоящий человек, а муляж — так пастухи в Альпах стерегут свои стада в моменты, когда им необходимо отлучиться.
Узнайте правильный ответ.

Фермер ищет овцу в снегу после сильного снегопада в Северной Ирландии.

2.

  • Варианты ответов:
  1. Сдающим экзамен ученикам города Хаджипур их друзья и родители передают шпаргалки.
  2. Жители Джакарты проводят демонстрацию против застройки главной улицы города многоэтажными зданиями.
  3. В Нью-Дели отмечают сдачу в эксплуатацию жилого дома, постройку которого спонсировал новый мэр города.
Узнайте правильный ответ.

Сдающим экзамен ученикам города Хаджипур их друзья и родители передают шпаргалки.

3.

  • Варианты ответов:
  1. Акция в Вене, которую проводит фонд спасения окружающей среды, призванная обратить внимание общественности на всемирное потепление.
  2. Полицейские Брюсселя были облиты пеной, распыленной пожарными, которые протестуют, требуя улучшений условий труда.
  3. Инсталляция «Пена» японского художника и скульптора Кохей Нава, организованная в городе Нагоя.
Узнайте правильный ответ.

Полицейские Брюсселя были облиты пеной, распыленной пожарными, которые протестуют, требуя улучшения условий труда.

4.

  • Варианты ответов:
  1. Постановка оперы «Материя» на нью-йоркской сцене, ради чего в театр привезли около сотни овец из Пенсильвании.
  2. Перформанс известного итальянского художника, который сравнил современное общество со стадом овец.
  3. Акция, проведенная в Париже фондом защиты животных против использования шерсти и кожи овец для производства одежды.
Узнайте правильный ответ.

Постановка оперы «Материя» на нью-йоркской сцене, ради чего в театр привезли около сотни овец из Пенсильвании.

5.

  • Варианты ответов:
  1. Актер «Гранд Театра» в Марокко ждет своего выхода на сцену, где идет пьеса на тему исламских традиций в современном обществе.
  2. Невесту спрятали от жениха, который согласно одному из главных свадебных обычаев Саудовской Аравии не должен видеть будущую жену до бракосочетания.

  3. Женщина в примерочной одного из магазинов в Кабуле ждет, пока ей принесут одежду ее размера.

Узнайте правильный ответ.

Женщина в примерочной одного из магазинов в Кабуле ждет, пока ей принесут одежду ее размера.

6.

  • Варианты ответов:
  1. Съемка рекламного ролика, по сценарию которого панда должна отказаться от традиционного лакомства и предпочесть ему торт.
  2. Панда празднует свой 37-й день рождения, что по человеческим меркам приравнивается к 100 годам.
  3. Животное сфотографировали рядом с инсталляцией, которая была установлена в честь памятной даты в Пекинском зоопарке.
Узнайте правильный ответ.

Панда празднует свой 37-й день рождения, что по человеческим меркам приравнивается к 100 годам.

7.

  • Варианты ответов:
  1. Мадридский аниматор, развлекающий гостей и жителей города в костюме Человека-паука, отвлекся и не заметил «потенциальную аудиторию».
  2. Это один из участников ежегодного фестиваля косплееров, который проводится в Сеуле. Он ждет, пока придет время его выхода на сцену.
  3. Отец 8-летнего мальчика нарядился в костюм его любимого героя, чтобы сделать ему сюрприз на день рождения.
Узнайте правильный ответ.

Мадридский аниматор, развлекающий гостей и жителей города в костюме Человека-паука, отвлекся и не заметил «потенциальную аудиторию».

8.

  • Варианты ответов:
  1. В парке дикой природы на Лангкави птицы прошли ежегодную вакцинацию от тифа.
  2. В парк «Марлоу» привезли пеликанов, которых решили сфотографировать, перед тем как выпустить в новом месте жительства.
  3. Празднование Дня пеликана в Луизиане, которую также официально называют штатом пеликанов.
Узнайте правильный ответ.

В парк «Марлоу» привезли пеликанов, которых решили сфотографировать, перед тем как выпустить в новом месте жительства.

9.

  • Варианты ответов:
  1. Владелец пиццерии поднял в воздух экс-президента Америки, чтобы показать ему, насколько они силен.
  2. Рэпер Доктор Дре переоделся в деловой костюм, потому что проиграл в споре своему фанату. В таком виде он должен был выступить на своем концерте.
  3. Один из клерков Нью-Йорка попросил людей в кафе сфотографировать его с другом, с которым он не виделся 20 лет.
Узнайте правильный ответ.

Владелец пиццерии поднял в воздух экс-президента Америки, чтобы показать ему, насколько они силен.

10.

  • Варианты ответов:
  1. Это фотография, созданная с помощью фотошопа, которую выложил в сети один из пользователей сайта reddit.
  2. Сбежавшая из зоопарка в городе Сендай обезьяна сопротивляется попыткам спасателя снять ее с электрических проводов.
  3. Это фотография с места съемки документального фильма «Рожденные на воле» для которого привезли специально обученную шимпанзе с цирка.
Узнайте правильный ответ.

Сбежавшая из зоопарка в городе Сендай обезьяна сопротивляется попыткам спасателя снять ее с электрических проводов.

Фото на превью imgur

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