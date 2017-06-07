Тест: Сможете ли вы угадать, что происходит на фотографии?
Ребусы и головоломки развивают нестандартное мышление и внимание к деталям.
AdMe.ru предлагает вам оригинальный метод тренировки: попробуйте отгадать, что происходит на фотографии.
1.
- Варианты ответов:
- Мужчина поспорил с друзьями на одну овцу, что нырнет по пояс в снежный сугроб.
- Фермер ищет овцу в снегу после сильного снегопада в Северной Ирландии.
- В снегу не настоящий человек, а муляж — так пастухи в Альпах стерегут свои стада в моменты, когда им необходимо отлучиться.
2.
- Варианты ответов:
- Сдающим экзамен ученикам города Хаджипур их друзья и родители передают шпаргалки.
- Жители Джакарты проводят демонстрацию против застройки главной улицы города многоэтажными зданиями.
- В Нью-Дели отмечают сдачу в эксплуатацию жилого дома, постройку которого спонсировал новый мэр города.
3.
- Варианты ответов:
- Акция в Вене, которую проводит фонд спасения окружающей среды, призванная обратить внимание общественности на всемирное потепление.
- Полицейские Брюсселя были облиты пеной, распыленной пожарными, которые протестуют, требуя улучшений условий труда.
- Инсталляция «Пена» японского художника и скульптора Кохей Нава, организованная в городе Нагоя.
4.
- Варианты ответов:
- Постановка оперы «Материя» на нью-йоркской сцене, ради чего в театр привезли около сотни овец из Пенсильвании.
- Перформанс известного итальянского художника, который сравнил современное общество со стадом овец.
- Акция, проведенная в Париже фондом защиты животных против использования шерсти и кожи овец для производства одежды.
5.
- Варианты ответов:
- Актер «Гранд Театра» в Марокко ждет своего выхода на сцену, где идет пьеса на тему исламских традиций в современном обществе.
- Невесту спрятали от жениха, который согласно одному из главных свадебных обычаев Саудовской Аравии не должен видеть будущую жену до бракосочетания.
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Женщина в примерочной одного из магазинов в Кабуле ждет, пока ей принесут одежду ее размера.
6.
- Варианты ответов:
- Съемка рекламного ролика, по сценарию которого панда должна отказаться от традиционного лакомства и предпочесть ему торт.
- Панда празднует свой 37-й день рождения, что по человеческим меркам приравнивается к 100 годам.
- Животное сфотографировали рядом с инсталляцией, которая была установлена в честь памятной даты в Пекинском зоопарке.
7.
- Варианты ответов:
- Мадридский аниматор, развлекающий гостей и жителей города в костюме Человека-паука, отвлекся и не заметил «потенциальную аудиторию».
- Это один из участников ежегодного фестиваля косплееров, который проводится в Сеуле. Он ждет, пока придет время его выхода на сцену.
- Отец 8-летнего мальчика нарядился в костюм его любимого героя, чтобы сделать ему сюрприз на день рождения.
8.
- Варианты ответов:
- В парке дикой природы на Лангкави птицы прошли ежегодную вакцинацию от тифа.
- В парк «Марлоу» привезли пеликанов, которых решили сфотографировать, перед тем как выпустить в новом месте жительства.
- Празднование Дня пеликана в Луизиане, которую также официально называют штатом пеликанов.
9.
- Варианты ответов:
- Владелец пиццерии поднял в воздух экс-президента Америки, чтобы показать ему, насколько они силен.
- Рэпер Доктор Дре переоделся в деловой костюм, потому что проиграл в споре своему фанату. В таком виде он должен был выступить на своем концерте.
- Один из клерков Нью-Йорка попросил людей в кафе сфотографировать его с другом, с которым он не виделся 20 лет.
10.
- Варианты ответов:
- Это фотография, созданная с помощью фотошопа, которую выложил в сети один из пользователей сайта reddit.
- Сбежавшая из зоопарка в городе Сендай обезьяна сопротивляется попыткам спасателя снять ее с электрических проводов.
- Это фотография с места съемки документального фильма «Рожденные на воле» для которого привезли специально обученную шимпанзе с цирка.
Фото на превью imgur