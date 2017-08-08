Тест: Легко ли вас обмануть при помощи фотографии?

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Каждый из нас знает, что любое фото можно отредактировать, но вот вычислить подделку могут не все. В ходе одного научного эксперимента установлено, что отличить фейк от оригинала смогли лишь 60 % исследуемых. А указать, что именно исправлено на фото, получилось лишь у 45 %. AdMe.ru предлагает проверить, в какую из категорий входите вы. Для этого прочитайте вопросы и попытайтесь найти ответы на фото. Далее сверьте ваши предположения с правильными ответами и расскажите нам о результатах в комментариях.

1. Одного или нескольких персонажей на реальном фото нет. Кого именно?

2. Этому известному памятнику архитектуры мы добавили несколько лишних деталей. Каких?

3. Честно скажем, чтобы понять, что тут не так, надо быть очень внимательным

4. Кое-кто тут явно лишний. Догадались, кто именно?

5. Ради кого был сделан этот кадр — велосипедиста или влюбленной парочки?

6. Тут 2 измененных элемента. Первый найти легко. Второй тоже... Тем, кто близко знаком с творчеством Леонардо да Винчи

1.

Оригинальная фотография сделана в период борьбы с сибирской язвой на Ямале. Лисы, к их счастью, не принимали участие в этой операции, так как от эпидемии больше пострадали олени. Понять, что рыжая красавица не присутствовала при съемке, можно по тени, которая направлена влево, а не вправо, как у оленей и биолога. Также у лисы слишком яркий окрас, что больше характерно для зимы.

2.

Перед вами верхняя часть Триумфальной арки на площади Каррузель в Париже. На монументе находится квадрига — античная колесница, которая всегда запрягалась 4 лошадями. Колесница является копией квадриги святого Марка — известного монумента, датируемого IV веком до н. э., который находится в Венеции. По бокам квадриги — богини Победы. Подсказкой для тех, кто не знаком в деталях с архитектурой Парижа, являются конечности лошадей, которых всего 8 на отредактированной фотографии, а не 12, как должно было быть, если бы коней было 6.

3.

На фото свадебная фотосессия на озере Эрхай в провинции Юньнань в Китае. Водоем славится большим количеством чаек, а вот пингвины тут не водятся. Еще одним элементом, которого не было на оригинальном фото, является фотограф, о чем можно догадаться, если посмотреть на направление его отражения в воде.

4.

На снимке перегон овец в Мадриде — зрелищный праздник, посвященный фермерскому животноводству, которое было очень развито в Испании в Средневековье. Ради этого события в город привозят тысячи тонкорунных мериносов. А вот коз на этом празднике нет, несмотря на то что разведением этих животных в данной стране тоже занимаются.

5.

Поле подсолнухов на фото — один из участков, которые входили в маршрут известной велогонки «Тур де Франс» в этом, 2017 году. Кадр был сделан ради велогонщинка, а вот влюбленную парочку добавил наш бильд-редактор. Кстати, на фотографии Крис Фрум, который выиграл велогонку в 4-й раз, с чем мы его искренне поздравляем!

6.

Вероятность того, что итальянский художник мог нарисовать женщину (или мужчину, существуют и такие версии) с зелеными глазами, равна нулю. Дело в том, что зеленоглазых людей в те времена считали родственниками дьявола и инквизиция вела активную борьбу с ними. Да и вообще зеленый цвет глаз — редкое для Италии явление, так как живут там в основном кареглазые. Второй измененный элемент на фото можно выявить, если внимательнее посмотреть на край ткани на вырезе, который имеет несколько характерных для работы в фотошопе дефектов.