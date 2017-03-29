10 случаев, когда природа не смогла определиться с цветом глаз
Это не болезнь, а яркая особенность, которой наградила природа всего лишь одну сотую часть населения планеты. Феномен под названием гетерохромия объясняется редким состоянием радужной оболочки из-за неравномерного распределения меланина.
Мы в AdMe.ru даже немножко завидуем счастливчикам с таким завораживающим взглядом.
Кстати, гетерохромия чаще встречается у животных. Особенно у белых котов. И если люди порой стесняются своего «дефекта», то эти красавцы всегда уверены в своей исключительности.
Фото на превью reddit
По материалам ochki, planet-today