10 случаев, когда природа не смогла определиться с цветом глаз

Это не болезнь, а яркая особенность, которой наградила природа всего лишь одну сотую часть населения планеты. Феномен под названием гетерохромия объясняется редким состоянием радужной оболочки из-за неравномерного распределения меланина.

Мы в AdMe.ru даже немножко завидуем счастливчикам с таким завораживающим взглядом.

Кстати, гетерохромия чаще встречается у животных. Особенно у белых котов. И если люди порой стесняются своего «дефекта», то эти красавцы всегда уверены в своей исключительности.

Фото на превью reddit
По материалам ochki, planet-today

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