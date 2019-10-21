Свадебный фотограф поделился историями из своей практики. Некоторые — готовые сценарии для комедий

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Интернет пестрит кадрами со счастливыми молодоженами на фоне живописной природы и дружными семьями в красивых интерьерах. Но мало кто знает, что скрывается за идеальными снимками. И только оказавшись по ту сторону баррикад, можно понять, чего стоит подобное удовольствие.

Мы в AdMe.ru заинтересовались внутренней кухней такой непростой профессии, как фотограф. Сегодня немного приоткроем завесу тайны, поделившись непридуманными историями из практики Александра Фарузова — человека с камерой.

О клиентах, которые выжимают максимум

«Заказала» меня на свадьбу пара, сразу было видно, что всем процессом в организации бракосочетания управляет девушка. Парень на встрече молча кивал, его избранница сообщила, что освободила почти весь день для фотосъемки. До поездки в ЗАГС у нас было 6 часов на прогулку. Я сказал, что этого очень много, достаточно 3 часов, но любые попытки сократить время сводились к ее фразе: «Я хочу много фотографий». Видеооператора на свадьбе не было, так что невеста заявила, что ждет от меня не меньше 2 000 снимков. День свадьбы, мы едем по обозначенным точкам. На третий час у всех начинают сдавать силы и жених предлагает остановить съемку, чтобы перекусить в кафе. С ним соглашаются все, но против невеста. Едем дальше. Проходит еще час, жених уже не особо позирует и не желает попадать в кадр. Вместе с этим на улице достаточно жаркая погода — 29 °С. Когда в очередной раз парень с неохотой соглашается позировать, у невесты начинается истерика: «Ты чего вялый такой? Для кого я все организовывала? Ты не хочешь красивых фотографий? Зачем мы платили такие деньги фотографу, если тебе все равно?» Это немного оживляет жениха. На предпоследней точке парень сказал, что он большое не фотографируется. У невесты вновь истерика с тем же посылом. Однако это уже не работает. Между ними происходит короткий диалог: Невеста: «Ты не хочешь фотографироваться?» Жених: «Нет». Невеста: «Уверен?» Жених: «Да. Я устал». Невеста: «Может, тогда и в ЗАГС не поедем?! Ты же устал». Жених: «Давай не поедем». Парень разворачивается и уходит. С нами была подруга невесты и друг жениха, последний побежал поговорить с ушедшим, но после мы не видели обоих. Девушка сначала фыркала, что жених пошел пешком в ЗАГС, только на регистрацию он не пришел. Как и на банкет. Все попытки дозвониться до него или друга не принесли результатов. Гостям соврали, что жениху стало плохо, но все понимали, что он ушел со свадьбы. Банкет отменять не стали. Сначала он был похож на поминки, но профессионализм ведущего и алкоголь вернули людям праздник. Жених и невеста так и не стали мужем и женой. Девушка пыталась забрать у меня деньги, но я отдал ей более 2 000 фотографий.

О необычных просьбах

Скажу сразу, что обидеть меня сложно, но можно. Так произошло на одной из встреч с потенциальными клиентами. Я адекватно воспринимаю свой внешний вид, сам называю себя жирным и часто шучу над этим. Как вы знаете, у жирных есть право шутить над жирными. Мы как толерантные афроамериканцы, только толерантные жирные. Из этого вы уже поняли, что история закрутилась вокруг моей талии, которая далеко не березка, а скорее могучий дуб. Началось все с обычного звонка: «Нравятся фотографии, хотим заказать на свадьбу, цены устраивают, давайте встретимся». Через день мы уже сидим в кафе, я рассказываю про съемку и в конце прошу задавать вопросы. Девушка долго мнется, после выдает: «Меня все устраивает, но есть одна просьба. Могли бы вы похудеть к нашей свадьбе?» Смотрю на ее парня, он от стыда глаза прячет, я пытаюсь отшутиться, что девушка, видимо, тренер по фитнесу и мы можем поработать по взаимозачету. Лицо у клиентки не меняется, она продолжает: «У нас будут стройные люди на свадьбе, не хотелось бы видеть толстого человека». Я собираю вещи, даю рекомендацию найти стройного фотографа и ухожу. Через несколько минут звонок от ее парня, он просит вернуться, говорит, что устраивает и цена, и качество фотографий, приносит извинения за сложившуюся ситуацию. Мол, нас устраивает ваш вес. Отвечаю, что не против пофотографировать его свадьбу, но у меня есть одна просьба: он должен поменять невесту. Кладу трубку и забрасываю обоих в черный список.

О самых необычных клиентах

Заказали у меня семейную фотосъемку, причем сами герои живут в деревне, предупредили, что фотографироваться будут впервые. Героями были мать и сын, я попытался дать некие советы по съемке, но меня уверили, что это не поможет. Согласованную сумму перевели на счет, поэтому в назначенный день я выехал в указанное место. До деревни ехать недалеко, около 40 км, на подъезде присмотрел интересные локации для съемки. Приезжаю, встречает меня мужчина и говорит, что семья ждет нас в поле. Без проблем, сели в его уазик и погнали. На месте никого, кроме стада коров. Спрашиваю, где герои, — меня подводят к одной из коров и теленку. Вот, говорят, мать и сын. Молчал я долго. Потом спросил, зачем им фотограф для этого нужен. Можно ведь снять на мыльницу или телефон. Мужики рассказали, что кадры требуются для рекламной кампании, но почему-то фотографы либо отказывались снимать коров, либо требовали больших денег, когда слышали слово «реклама». Хозяйство у них небольшое, набрали кредитов на его создание, лишних средств нет. Поэтому решили пойти на хитрость. Отказываться работать не стал, отснял, после чего мне еще всякой еды с собой дали. Результат работы фермерам понравился. После этого еще несколько раз с ними удалось поработать. Однако с тех пор всегда уточнял, с людьми я буду работать или нет. Клиенты от такого вопроса всегда зависали.

О фотографе, превратившемся в бесплатного специалиста

В один из прекрасных весенних дней позвонила барышня, сказала, что она от родственницы моей и ей нужно поснимать свадьбу. Подгону клиентов я всегда рад, узнал дату (она оказалась свободна) и озвучил прайс с небольшой, но приятной скидкой. Девушка опешила и выдала: «Вы меня не услышали? Я от вашей любимой тети, о каких деньгах вы говорите?» Тут опешил я и переспросил, что было обещано моей родственницей. Гарантия была дана на абсолютно бесплатную съемку, потому что мальчик я хороший и в детстве к тетушке бегал есть блины. Отказ девушка восприняла болезненно. Через час мне перезванивает мама и, смеясь в трубку, рассказывает, что ей позвонила моя тетушка, жестко спросив: «Твой Саша фотографирует за деньги? Как так можно? Расстроил дочку подруги моей коллеги». На это мама выдала родственнице курс «Мой сын не альтруист». С той поры я и мама считаемся неблагодарными, обращаться за помощью к нам не рекомендовано.

О тонкостях отношений со свадебным регистратором

Однажды, снимая процесс регистрации, я случайно запнулся о штору. Сразу скажу, что это были традиционные пышные тряпки, которые не только закрывали все окна, но и лежали на полу. Поправлять их было нельзя, как и вообще прикасаться к ним. Если кто-либо наступал на штору, церемония останавливалась и делалось замечание. Мне же особенно не повезло. Пятясь назад во время съемки, я запнулся, и гардина немного сошла с петель на карнизе. Регистраторша фыркнула: «Осторожнее надо быть», я извинился, а по окончании подошел и сказал, что приеду во вторник и накину петли обратно. Просто после рабочей субботы ЗАГС открывался только в этот день. Все сделал как обещал, благо стремянку мне дали. Проходит месяц, у меня следующая свадьба в этом ЗАГСе. Заходим в зал, нас встречает знакомая регистраторша. Увидев меня, она заявляет, что фотограф должен покинуть помещение, потому что с ним был инцидент. В противном случае регистрации не будет. Объяснение ситуации не помогло. Регистратор стояла на своем. Гости и пара, услышав мой рассказ, встали на мою сторону. Только вмешательство начальника ЗАГСа позволило провести церемонию. За дверью слышались призывы: «Нужно запретить ему здесь находиться», а также объяснения руководителя: «Вы понимаете, что мы нарушаем закон?» Понятно, что было испорчено настроение и потрачено время, но после ребята даже шутили, что их фотографирует рецидивист. С этой сотрудницей ЗАГСа я работал еще несколько раз. Со мной она не здоровалась и демонстративно останавливала церемонию, если я передвигался по залу, требуя вернуться в «разрешенный» угол.

О том, как очутиться прямиком в Париже

Каждый из нас мечтает о бесплатных путешествиях. У меня даже был пункт в прайсе, что я могу снять бесплатно в Париже, Риме, Вене, Нью-Йорке и других известных населенных пунктах, если заказчик возьмет на себя все расходы по доставке меня туда и проживанию. Пункт был внесен шутки ради, но однажды это сработало. Звонит девушка, говорит, что свадьба у них будет в Париже. Готовы оплатить поездку, тем более что я сам указал: съемка бесплатна. Договорились встретиться. Радости у меня было много, представлял, что скоро буду выкладывать в портфолио кадры с видами столицы Франции и этим увеличу поток клиентов. Еще и «шенген» в паспорте был открыт, оставалось только чемодан собрать. Настает день встречи, я сразу рассказываю про то, что им не нужно будет тратиться на визу. Клиенты в недоумении. Какая виза? Тут ехать 300 км. На бензин денег дадим, кроватью в доме у родственников обеспечим. Вот тут и выяснилось, что свадьба пройдет не в городе Париже, а в одноименном селе, где живут ребята. И возразить им было нечего — сам указал Париж, но не уточнил, что во Франции. А в области, где я проживаю, имеется одноименное поселение. Отказывать не стал, попросил только оплатить отель в ближайшем городе. Свадьба прошла идеально, после нее ребята признались, что понимали, о каком Париже шла речь, но решили попытать удачу и получить бесплатную фотосъемку. Им это удалось.

О том, как получились невидимые фотографии

Обратилась ко мне девушка с просьбой поработать на свадьбе подруги. В телефонном разговоре предупредила, что пара будет необычной. Договорились встретиться, приезжаю в кафе и за столиком вижу 3 ребят. Подхожу, здороваюсь и понимаю, что двое за столом не видят меня. Тут встает вторая девушка, говорит, что это она созванивалась со мной, будущие молодожены ее друзья и они не видят. Я очень долго молчал — просто не знал, что сказать. Для меня это был первый случай, когда предстояло снимать слепых людей. Неловкую паузу прервала невеста. Она сказала, что ее зовут Анна, а жениха — Петр, меня отбирала их подруга Лена, с которой мы говорили по телефону. В первую очередь фотографии нужны для будущих детей, чтобы они увидели свадьбу мамы и папы, а лишь затем для родственников, друзей и стен. Они доверяют своей подруге, она отобрала ряд фотографов. Вопрос стоит лишь в моей способности сработаться с людьми, которые не видят, а также в возможности не размещать эти снимки в портфолио. Аня и Петя не хотели публичности, но многие фотографы попросили дополнительную плату за такую услугу. В конце Аня пошутила, что если ничего не получится, то они не расстроятся, потому что не увидят моего провала. Говорили мы больше 2 часов, ребят все устроило, и они заключили договор со мной. На свадьбе было реально сложно. Каждый момент съемки длился дольше обычного, но я получил колоссальный опыт по объяснению людям того, что хочу от них получить. Были ляпы с моей стороны. В работе с парами часто прошу посмотреть друг на друга или куда-то в сторону, вот и тут вырвалось. Сразу начал извиняться, но Аня и Петя оказались классными и прикалывались, что могут посмотреть куда угодно, но не факт, что увидят. Больше всего волновался за результат. Работу принимали родители, а также Лена, которая всячески помогала на съемке. Им все понравилось. Аня и Петя назвали эти кадры невидимыми фотографиями. Мы еще несколько раз работали вместе. У них прекрасная дочка и счастливая семья.

О неожиданном подарке на день рождения

Обратился ко мне однажды мальчишка, я снимал для их класса мероприятие, вот он и вспомнил дядю-фотографа. Спросил стоимость часа работы, офигел от суммы и расстроился. Оказалось, что у его мамы день рождения, она мечтает о семейных фотографиях, вот он и придумал подарок, но денег не хватит. Спросил у него, сколько готов заплатить, он сказал, что накопил 1 200 рублей. Желание ребенка растрогало, поэтому согласился приехать и поснимать. Спросил телефон мамы, но у заказчика было условие: не говорить ей ничего. Сюрприз же. В назначенный день приезжаю по адресу, созваниваемся с пацаном, и он бежит открывать дверь подъезда. Заходим в квартиру, видно, что живут обычной жизнью. За большим столом семья и родственники, все удивленно смотрят на незнакомого меня и мальчишку. Картина — просто мечта следователя. Пацан объявляет, что я подарок для мамы. Взгляды становятся напряженными, по самому напряженному мне удалось определить отца ребенка. Благо выручил заказчик, который дополнил, что мама мечтала о фотосъемке, вот он и решил ей подарить фотосессию. Женщина растрогалась, остальные начали хвалить парня. После этого мы решили, что отправимся в сквер у дома, там я и фотографировал всю семью. Мальчишка сдержал слово: в конце съемки протянул мне деньги. Брать не стал, хотя семья уговаривала рассчитаться по обычному прайсу. Сказал пацану, чтобы маме цветы купил. Историй, когда дети хотят исполнить мечту родителей, не так много, поэтому не жалко потратить на это несколько часов своей жизни.