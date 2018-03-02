5 тревожных предвестников скорого развода, по мнению свадебных фотографов

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В фильме «Свадебный переполох» героиня Дженнифер Лопес, организатор свадеб, могла безошибочно определить, сколько продлится брак той или иной пары, основываясь всего лишь на песне, которую выбирают жених и невеста для своего первого танца. Интересно, что в реальной жизни у опытных свадебных фотографов есть собственная «бракоразводная» статистика, которой они охотно делятся с желающими заранее предугадать развитие отношений.

Интернет пестрит различными историями о том, как поведение жениха и невесты на свадьбе, а также отдельные инциденты повлияли на дальнейшую судьбу их союза. Но именно у фотографов есть особая возможность наблюдать за парой в фокусе объектива в течение многих часов. Конечно, они не являются специалистами по семейным отношениям. Однако их опыт, позволяющий собрать воедино множество повторяющихся случаев, — небезосновательный и может оказаться весьма полезным. AdMe.ru синтезировал наиболее часто встречающиеся наблюдения свадебных фотографов и сопоставил их взгляды с мнением психологов. Посмотрите, какие интересные тенденции удалось выявить в итоге. А в конце статьи вас ждет видео, которое наглядно показывает, что понять истинное отношение молодоженов друг к другу действительно можно даже на свадьбе.

1. Нежелание фотографироваться

Зачастую фотографы проводят перед свадьбой встречи с клиентами или даже пробные фотосессии. Это необходимо не только для того, чтобы понять, в каких ракурсах пара смотрится более выигрышно или что она в итоге хочет видеть на снимках. Бывает и такое, что один из партнеров чувствует себя неловко перед камерой и смущается. И это нормально. Предварительные встречи как раз нужны, чтобы прояснить подобные моменты и свести их к минимуму. Однако нередки случаи, когда один из молодоженов совсем не настроен идти на компромисс ради своей второй половины и закатывает истерики уже на самой свадьбе, наотрез отказываясь участвовать в съемке. При этом со стороны таких персонажей нередко сыпятся серьезные угрозы и в адрес фотографов. Последние замечают, что браки таких людей чаще всего длятся лишь несколько месяцев.

Психологи сходятся во мнении, что умение идти на компромиссы — залог долгосрочных отношений. Вот почему готовность обсуждать проблему и находить баланс способна предотвратить распад пары.

2. Саркастические шутки

Многие фотографы стараются избегать постановочных фото, в которых жених или невеста предстают в некрасивом свете. Например, один тянет другого за волосы или угрожает расправой с помощью кухонной утвари или подручных средств. Да, возможно, в семейной жизни будет и такое. Но все-таки свадьба — это праздник, где хочется запечатлеть счастливые моменты, чтобы потом пересматривать снимки и получать от них позитивные эмоции. Для фотографов пары, непременно настаивающие на такого рода съемке, попадают в список потенциально распавшихся. Особое место занимает момент разрезания торта. Кто-то из пары намеренно, несмотря на предупредительные просьбы, размазывает торт по лицу своей супруги или супруга, а другой при этом еще старается и отомстить. Подобные ситуации фотографы также считают тревожными звоночками.

Совокупность таких факторов, как критика, презрение, обидчивость и оппозиция, в отношениях психологи открыто называют «рецептом для развода».

3. Мизерное количество совместных фото жениха и невесты

Для некоторых фотографов запечатлеть молодоженов вместе — настоящая проблема. Множество снимков, где жених — отдельно со своими друзьями, а невеста — отдельно со своими, не предвещает хорошего исхода всей свадебной затее. Безусловно, гостям нужно уделять внимание. Но, по мнению фотографов, действительно влюбленные и уважающие друг друга молодожены делают это вместе.

Психологи подтверждают, что общее времяпровождение, выполнение каких-то ритуалов или даже обязанностей, тем более в случаях, когда это априори касается обоих и логично является совместным, значительно укрепляет отношения. Обратные ситуации, напротив, способствуют постепенному разрушению союза.

4. Чрезмерная зацикленность на самом торжестве

Такая черта чаще всего свойственна невесте. Одурманенная идеей идеальной свадьбы любыми средствами, она забывает о том, что у данного торжества есть еще один виновник — ее жених. В этих случаях фотографам обычно приходится снимать невесту во всех ее 6 свадебных нарядах и утомленного и грустнеющего от снимка к снимку позабытого жениха. Особо крайний случай, когда один из молодоженов держит под неусыпным контролем абсолютно все мелочи торжества и при этом нередко срывается в гневе на вторую половину, которая, кажется, действует не по сценарию. Таким бракам фотографы обычно предрекают 1–3 года существования.

Психологи включают одержимость идеей идеальной свадьбы или фактом наличия штампа в паспорте в список причин, по которым заключать брак не стоит. Всегда следует помнить о том, что торжественный день заканчивается, а в реалиях семейной жизни зачастую присутствуют подводные камни.

5. Речь жениха и невесты

У фотографов нередко получается запечатлеть момент, когда во время произнесения речи жениха на лице невесты застывает гримаса стыда и ужаса. Например, один жених сказал, что, регистрируясь на сайте знакомств, не ожидал, что ему так повезет, ведь он нашел там свою нынешнюю супругу — повара, посудомойку и прачку в одном лице. Кто-то любит прилюдно припоминать старые обиды или нелицеприятные моменты случавшихся в паре ссор. Ни то и ни другое, по мнению фотографов, также не предрекает браку ничего хорошего в будущем.

Согласно исследованиям, пары, в которых люди ценят друг друга, имеют большие шансы на длительные и здоровые отношения. И ценность измеряется не в функциональной выгоде от партнера, а в искреннем уважении и благодарности.

Бонус

У фотографов есть уникальная возможность не только наводить фокус на определенные моменты жизни, но и собирать целое досье для выявления определенных тенденций. Найденные ими предпосылки для распада браков фактически могут быть подтверждены и мнением специалистов в области психологии. Но стоит помнить, что наличие указанных сигналов иногда бывает связано просто с перенапряжением или усталостью от подготовки к свадьбе. Как и полное отсутствие таких звоночков не гарантирует, что брак будет длиться долго и счастливо. Ведь отношения — это не просто набор предвестников и знаков. А какие случаи на свадьбе, предвещающие распад пары, удавалось наблюдать вам?