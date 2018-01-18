Студент спрятал камеру в одежде и фотографировал людей на улицах XIX века
19-летнего студента Фредрика Карла Мюлерца Стёрмера (Fredrik Carl Mülertz Størmer), жившего с 1872 по 1957 годы, можно смело назвать первым, по крайней мере в Норвегии, папарацци. Карл разработал компактную шпионскую камеру, которую можно было прятать под одеждой и тайно делать снимки. Собственно, именно это он и делал в 1890-е: парень ходил по улицам Осло (тогда еще Христиания), здоровался с людьми, а когда те здоровались в ответ, дергал за шнурок в кармане брюк и фотографировал собеседников.
Вся ценность этих снимков в том, что люди показаны в естественной обстановке, что отличалось от строгих требований позирования, доминирующих в фотографии в те годы. Благодаря снимкам Карла Стёрмера мы можем увидеть европейскую моду конца XIX века, манеру общения, досуг людей, а также архитектуру и транспорт.
AdMe.ru пересмотрел все 484 снимка фотографа-шпиона, которые хранятся в Норвежском музее истории культуры, и собрал 25 самых интересных.
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25. Наверняка этот мужчина что-то заподозрил под одеждой фотографа-шпиона
Cам фотограф и его изобретение
Фото на превью digitaltmuseum.no, digitaltmuseum.no