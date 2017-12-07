Студент сделал 10 фотографий для тех, кто хочет увидеть, насколько некоторые вещи в нашем мире огромны

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Порой наше воображение не может нарисовать реальный размер вещей. Обычно мы немного все уменьшаем в своей фантазии, потому что сложно поверить, что может быть что-то настолько огромное. Kevin Wisbith создал коллажи, которые помогут понять, насколько большие некоторые вещи на самом деле. Мы в AdMe.ru впечатлились и с удовольствием делимся с вами.

Ракетный двигатель и автомобиль Smart

Ракетный двигатель M-1 был разработан для космической программы NASA в 50-х. Это самый большой двигатель в мире, его диаметр более 4-х м, и он может полностью накрыть автомобиль Smart.

Пульмоноскорпион и котики

Доисторические жуки были больше современных из-за высокого уровня кислорода. Пульмоноскорпионы вырастали до 60 см в длину, примерно как домашние коты. Очень хорошо, что таких больших насекомых больше нет.

Нефтяной танкер и Центральный парк

Длина нефтяного танкера Seawise Giant — 458 м. Если поместить его в главное озеро Центрального парка Нью-Йорка, останется всего 10 м свободного пространства спереди и сзади.

Астероид Дионис и мост Золотые Ворота

Астероид Дионис является частью пояса астероидов Аполлона. Его ширина — 1,5 км. Примерно так он бы смотрелся, если бы завис над мостом Золотые Ворота.

«Титаник» и современный авианосец

На момент постройки «Титаник» был одним из крупнейших кораблей. Его длина — 269 м. Но если его сравнивать с авианосцем «Рональд Рейган», он кажется не таким уж большим. Еще бы, ведь длина этого авианосца 333 м.

Радиотелескоп и Лас-Вегас

Самый большой радиотелескоп находится в Китае. Его диаметр почти 500 м. Примерно так он бы выглядел в центре Лас-Вегаса.

Шахта Мирная и Уиллис-тауэр

Шахта Мирная — одна из самых глубоких в мире, ее глубина почти 525 м. Если поместить туда Уиллис-тауэр, второе по высоте здание в США высотой 527 м, над землей останется только шпиль.

Бомбардировщик В-2 и стадион

Бомбардировщик В-2 — один из самых больших и дорогих в мире. Размах крыла составляет почти 54 м. Это сравнимо с шириной футбольного поля.

Бурдж-Халифа и Эмпайр-стейт-билдинг

Бурдж-Халифа — самое высокое строение в мире. Его высота составляет 828 м. Это на целых 447 м больше Эмпайр-стейт-билдинг и выше облаков.

«Звезда Смерти» и Земля

Если бы «Звезда Смерти» действительно существовала, примерно так она бы выглядела, пролетая над Флоридой.

Что удивило вас больше всего? Делитесь с нами!