Станут ли звезды и обычные люди красивее, если подогнать их лица под эталон красоты

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Все живое в мире подчиняется закону золотого сечения. О нем писали еще Пифагор, Эвклид и Платон. А уже в наше время пластический хирург Стивен Марквард на основе установленных пропорций вывел формулу идеального лица. Только порой именно наши неидеальные черты и делают нас красивыми и уникальными.

Мы в AdMe.ru решили испробовать маску золотого сечения на лицах 9 знаменитостей и 12 обычных людей. Результаты оказались неожиданными.

Эмбер Херд

В первую очередь мы решили применить формулу к лицу этой голливудской красотки. Ведь считается, что лицо Эмбер Херд наиболее приближено к идеалу: именно такой нос часто просят пациенты клиник пластической хирургии. Но теперь мы можем видеть, что даже почти эталонная внешность далека от так называемого стандарта.

А теперь можем приступить к эксперименту со звездами, чьи лица не претендуют на звание идеальных. В первой группе — знаменитости, которые имеют правильные, симметричные черты и вполне заслуженно считаются красавцами.

Леонардо Ди Каприо

Эмилия Кларк

Александр Петров

Настасья Самбурская

Во второй группе — не менее красивые и харизматичные звезды, но с нестандартной внешностью. Например, с заметной асимметрией или крупным носом.

Леди Гага

Рами Малек

Ольга Бузова

Константин Хабенский

Эксперимент показал, что лица с красивыми, правильными чертами зачастую нужно полностью перекроить для соответствия золотому сечению. А нестандартная внешность претерпевает меньшие трансформации.

Но этого нам показалось мало, и мы решили продолжить примерять маску на лица простых людей. Мы узнали, что они думают о своей внешности и чего ждут от эксперимента, и готовы показать вам его результаты.

1. Александр

«Идеальным свое лицо не считаю, но интересно было бы посмотреть, как оно изменится».

2. Анастасия

«У меня неидеальное лицо, нос хотелось бы уже, глаза — больше. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть».

3. Татьяна

«Я не считаю себя идеальной, потому что кожа лица имеет неровный тон с ярко выраженными красными пигментами, губы не имеют ровного контура, висят щеки, веки опущены, есть „гусиные лапки“ вокруг глаз. От эксперимента жду, что он скроет все мои недостатки».

4. Гамлет

«Я собой абсолютно доволен. От эксперимента жду подтверждения своей идеальности».

5. Карина

«Возможно, это самовлюбленно, но мне все нравится в своем лице, линейкой не измеряла, но по моим ощущениям все пропорционально, явных недостатков нет. Но жутко интересно, какая она, улучшенная версия меня».

6. Светлана

«Я считаю свое лицо идеальным, я очень фотогеничная. Но интересно знать, насколько мои предположения совпадут с какими-либо формальными канонами».

7. Александр

«У меня неидеальное лицо — кривой нос. От эксперимента жду, что люди будут любоваться моим неидеальным красивым лицом. Или нужно что-то серьезное от него ждать?»

8. Людмила

«Я довольна своей внешностью. Знаю, что есть асимметрия, но менять бы ничего не стала».

9. Алена

«Мне кажется, никто не считает себя идеальным. И я не исключение. Я, наверное, хотела бы поменьше нос. Очень интересно увидеть, как бы могла выглядеть в идеальных параметрах. Может, если что-то поменять во мне, будет гораздо хуже, чем есть. И нужно любить себя такой, какой тебя сделала природа».

10. Артем

«Свое лицо идеальным не считаю, потому что у меня нос картошкой. Всегда хотелось более аккуратный нос. Думаю, эксперимент сделает меня красивее».

11. Ангелина

«Я считаю свое лицо идеальным, потому что у меня ровный цвет, идеальный овал, симметричные черты. Размер бровей идеально подходит под размер лица, также есть своя изюминка — это родинка под носом. Думаю, после эксперимента мое лицо лучше не станет».

12. Сергей

«Я не считаю свое лицо идеальным, но не представляю, как его можно было бы улучшить».

Мы подогнали под стандарт золотого сечения внешность 21 человека и готовы заявить, что так называемый эталон чаще всего лишь крадет у людей их изюминку. Все они прекрасны без изменений, а «недостатки» вроде асимметрии, крупных носов или маленьких глаз придают им уникальность и неповторимость.

Как вы считаете, стали люди красивее после трансформации? А может, вы мечтаете изменить свою внешность и увидеть идеальную версию себя? Мы готовы вам в этом помочь.