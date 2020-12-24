Сравните, как выглядели 15+ звезд на одних из своих первых и последних снимков в инстаграме

На данный момент инстаграм — одна из самых популярных социальных сетей в мире. Неудивительно, что и знаменитости обзавелись своими персональными профилями. Нам же стало интересно, как они выглядели на своих самых первых выложенных снимках. А чтобы почувствовать разницу, мы включили в статью еще и одни из последних постов селебрити на данный момент. В бонусе вас ждет звезда, которая не так давно завела страничку, однако уже порадовала своих подписчиков крутыми фотографиями.

Редакция AdMe.ru и свои снимки посмотрела. Знаете, контраст впечатляет. А у вас? Сильно первые снимки отличаются от последних?

Николь Кидман, 2018

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Дуэйн Скала Джонсон, 2013

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Ким Кардашьян, 2012

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Ариана Гранде, 2011

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Роберт Дауни — младший, 2015

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Эмилия Кларк, 2015

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Эштон Кутчер, 2011

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Ченнинг Татум, 2012

Сейчас

Адель, 2015

Сейчас

Уилл Смит, 2017

Сейчас

Тайра Бэнкс, 2012

Сейчас

Том Хиддлстон, 2016

Сейчас

Эд Ширан, 2012

Сейчас

Леди Гага, 2012

Сейчас

Марго Робби, 2014

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Лиам Хемсворт, 2015

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Камерон Диас, 2013

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Бонус: Дженнифер Энистон завела страничку в инстаграме только в 2019 году, однако у нее уже почти 36 млн подписчиков

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