Сравните, как выглядели 15+ звезд на одних из своих первых и последних снимков в инстаграме
На данный момент инстаграм — одна из самых популярных социальных сетей в мире. Неудивительно, что и знаменитости обзавелись своими персональными профилями. Нам же стало интересно, как они выглядели на своих самых первых выложенных снимках. А чтобы почувствовать разницу, мы включили в статью еще и одни из последних постов селебрити на данный момент. В бонусе вас ждет звезда, которая не так давно завела страничку, однако уже порадовала своих подписчиков крутыми фотографиями.
Редакция AdMe.ru и свои снимки посмотрела. Знаете, контраст впечатляет. А у вас? Сильно первые снимки отличаются от последних?
Николь Кидман, 2018
Сейчас
Дуэйн Скала Джонсон, 2013
Сейчас
Ким Кардашьян, 2012
Сейчас
Ариана Гранде, 2011
Сейчас
Роберт Дауни — младший, 2015
Сейчас
Эмилия Кларк, 2015
Сейчас
Эштон Кутчер, 2011
Сейчас
Ченнинг Татум, 2012
Сейчас
Адель, 2015
Сейчас
Уилл Смит, 2017
Сейчас
Тайра Бэнкс, 2012
Сейчас
Том Хиддлстон, 2016
Сейчас
Эд Ширан, 2012
Сейчас
Леди Гага, 2012
Сейчас
Марго Робби, 2014
Сейчас
Лиам Хемсворт, 2015
Сейчас
Камерон Диас, 2013
Сейчас
Бонус: Дженнифер Энистон завела страничку в инстаграме только в 2019 году, однако у нее уже почти 36 млн подписчиков
Сейчас
А как вы относитесь к соцсетям? Любите выкладывать свои фото или считаете это пустой тратой времени?