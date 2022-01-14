Спустя 40 лет фотограф решил найти людей со своих старых снимков. Некоторых теперь не узнать

Крис Порш (Chris Porsz) давно увлекается уличной фотографией. В начале 80-х годов он сделал много ярких снимков незнакомцев. Спустя 40 лет Крис решил найти людей, которые запечатлены на его фото. Так появилась серия «Воссоединение». Благодаря ей у нас есть возможность сравнить тех же людей в тех же локациях — спустя годы. Серия этих снимков опубликована в отдельной книге, часть заработанных денег с которой Крис отправит на исследование рака молочной железы.

Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от работ фотографа.

Крис Порш потратил 10 лет, чтобы найти мужчину, которого сфотографировал в 1981 году

Работницы больницы во время обеденного перерыва в 1983 году и они же в 2020 году

Первое фото было сделано в 1981 году, девочки ждут автобус. После окончания школы они не виделись и встретились впервые за 32 года, чтобы снова сфотографироваться вместе

Друзья возле вывески улицы, на которой они все жили, в 1980 году. Их фото в 2021 году

В 1981 году мальчик в образе трубочиста участвовал в конкурсе костюмов. Так он выглядит сейчас

Брат и сестра, 1991 и 2021 год

Мороженщик и покупательница, 1982 и 2021 год

1982 и 2020 год

Эти братья работали в магазине с 1979 по 1996 год. Сейчас они на пенсии, но с радостью вернулись за прилавок для фото

На фото 1985 года девушки празднуют окончание школы, в 2021 году они снова вместе прокатились на аттракционах

Так выглядит воссозданное рождественское фото 1980 года

Знакомый Криса попросил сфотографировать его сыновей. Вот так они выглядят сейчас

Папа и его дочки, 1994 и 2021 год

Крис сфотографировал этого парня в 1980 году возле автомобиля его соседа. В 2021 году было непросто найти такой же Ford Cortinа, но фотографу и его модели это удалось

Братья в 1980 году, они же сейчас

В 1989 году этот парень работал дворником, в 2020 году Крис Порш сфотографировал его с новой машиной для уборки улиц