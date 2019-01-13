Социальный фотограф показывает Россию, которую не знают жители праздничных мегаполисов

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Фотожурналист из Казани Саша Гром является одной из немногочисленных представительниц жанра документалистики в Instagram — единственного жанра, который передает жизнь такой, какая она есть. Ее работы открывают зрителям глаза на ту правдивую Россию, что находится за горизонтом высоток мегаполисов с их праздничными огнями.

В своем городе Саша устраивает экскурсии по различным историческим районам, старым дворам, рынкам и атмосферным переулкам. Процесс съемки подобных антуражных мест и их жителей девушка называет «игрой на внимательность». «Когда я беру в руки камеру, мне кажется, что мир превращается в одно большое кино, где жизнь кипит по задуманному сценарию, и ты обязан уловить тот самый момент. Ведь каждый день мы ходим мимо историй. Каждый человек, каждый дом и переулок — это история», — поясняет Саша.

AdMe.ru решил показать «те самые моменты». К слову, с первых кадров вы заметите, что важное место на снимках занимают — назовем их с пафосом — безмолвные свидетели всех историй — коты. Как говорит сама художница, особый колорит этих созданий в том, что они совершенно разные, точь-в-точь как люди. Это различие настолько привлекает, что просто невозможно не спустить затвор.