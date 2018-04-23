Социальный фотограф снимает реальную жизнь России, о которой элита всегда молчит

Псковский фотограф Дмитрий Марков, чей творческий путь начинался с обычного волонтерского эксперимента, сегодня ведет инстаграм, отмеченный премией Getty Images Instagram Grant и Photo Philanthropy Activist Awards, с более чем 200 тыс. подписчиков. И все эти награды ему принесли далеко не фото с красивыми видами, соблазнительными девушками и милыми котиками, а кадры суровой действительности России. Дмитрий фотографирует обитателей приютов, домов престарелых, пассажиров плацкартных вагонов, быт провинциальных магазинов, спальные районы и их простых жителей, большинство которых и не знает, что такое инстаграм.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с этим социальным фотопроектом, за каждым снимком которого стоит драма маленького человека.

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане Парижа или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту, — напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».

Фото на превью Dmitriy Markov

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