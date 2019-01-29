Снимки календаря Pirelli, которые вошли в историю фотоискусства и цепляют с первого взгляда

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Календарь Pirelli издает одноименная компания, которая занимается производством шин. Он выпускается ограниченным тиражом для избранных клиентов компании и сильных мира сего. Только единичные экземпляры можно приобрести на аукционах. Впервые календарь был выпущен в 1964 году и с тех пор выпускается ежегодно. Исключением стал период с 1975-го по 1983 год, когда издание не выходило по причине нефтяного кризиса. Из рекламной продукции календарь Pirelli уже давно превратился в пример высокого фотоискусства и стал ожидаемым культурным событием. Над ним работают выдающиеся фотографы своего времени, а на страницах издания появляются знаменитые актрисы, модели, спортсменки. Приглашение работать над календарем — большая честь и признание мировой известности как для первых, так и для вторых.

AdMe.ru делится со своими читателями снимками календаря Pirelli, которые уже вошли в историю фотоискусства, украшают залы галерей мира и, безусловно, цепляют с первого взгляда. Приятного просмотра!

1974 год

Соблазн, чувственность, нагота долгое время были отличительными характеристиками календаря Pirelli. Все это можно увидеть и на данном снимке, несмотря на то что здесь изображена лишь часть женского лица. Выпуск 1974 года был отснят швейцарским фотографом Хансом Фойером на Сейшельских островах.

1985 год

Фотографом для календаря 1985 года стал 70-летний портретист британской королевской семьи Норман Паркинсон. Этот выпуск календаря, по задумке, должен был напоминать показ мод. Поэтому в кадре было много гламура, роскоши, шикарной одежды и аксессуаров, а также, конечно, блистательные фотомодели.

1994 год

Для этого номера фотограф Герб Ритц снимал 4 супермоделей — Хелену Кристенсен, Карен Александр, Кейт Мосс и Синди Кроуфорд, которая была его музой.

1995 год

Над календарем 1995 года работал мастер документальной и модной фотографии американский фотограф Ричард Аведон. Календарь был посвящен временам года, олицетворением которых стали 4 фотомодели — 3 знаменитые и 1 начинающая. Надя Ауэрман воплотила образ зимы, Фара Саммерфорд — весны, Наоми Кэмпбелл — лета, а Кристи Тарлингтон предстала в образе осени.

1996 год

Над номером работал мастер черно-белого фото и противник ретуши немецкий фешен-фотограф Петер Линдберг. С подачи Линдберга календарь впервые стал полностью черно-белым. Модели и актрисы предстали на страницах календаря в своей естественной красоте, без показного лоска и излишнего гламура.

1997 год

Фотографом этого выпуска, как и календаря 1995 года, стал Ричард Аведон, которому на тот момент было 73 года. Идеей календаря было собрать под одной обложкой 20 самых красивых женщин в мире. Одной из них стала Моника Беллуччи.

2005 год

Для работы над номером был приглашен французский фотограф Патрик Демаршелье, съемки проходили в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Тема номера — страстная и горячая жизнь Рио.

2006 год

Номер был снят тандемом фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготом на мысе Антиб во Франции. И стилизован под эстетику 60-х годов. Лицом номера стала Дженнифер Лопес (верхнее фото), появившаяся на его обложке. Среди других героинь номера — Жизель Бюндхен, Гвиневер ван Синус, Кейт Мосс, Карен Элсон и Наталья Водянова (нижнее фото).

2007 год

В объектив фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин попали 5 актрис: Софи Лорен, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Наоми Уоттс, Лу Дуайон. Тема номера была обозначена как «Кровать и 5 историй» (A Bed and Five Stories). Главным лицом календаря стала великолепная итальянка Софи Лорен, которой на тот момент было 72 года.

2013 год

Автором календаря 2013 года стал американский мастер документальной фотографии Стив Маккарри. Он известен прежде всего портретом афганской девочки, опубликованным на обложке журнала National Geographic в 1985 году. Съемки проходили в Рио-де-Жанейро. Город и его колорит стали одними из героев этого выпуска календаря — наравне с моделями. На страницах издания 2013 года впервые появилась беременная девушка — модель Адриана Лима.

2014 год

Для съемок в честь 50-летнего юбилея календаря были приглашены 2 фотографа — Петер Линдберг и Патрик Демаршелье. А позировали им известные фотомодели прошлого и настоящего.

2017 год

Выпуск календаря 2017 года показал, что, судя по всему, традиционные календари Pirelli — с чувственными обнаженными или полуобнаженными моделями — остались в прошлом. Концепцией этого выпуска стало фото зрелых знаменитых женщин без ретуши и фотошопа. А фотографом стал Петер Линдберг. На сегодняшний день он работал для Pirelli уже 4 раза: в 1996-м, 2002-м, 2004-м и 2017 годах.

2018 год

Тема календаря 2018 года — «Приключения Алисы в Стране чудес». Героев этой фотоэкранизации снял британский фотограф Тим Уокер. На страницах календаря появились не только женщины, но и мужчины. И впервые за историю издания в качестве моделей задействованы исключительно знаменитости афроамериканского происхождения.

2019 год

Чести снимать календарь 2019 года удостоился шотландский фотограф Альберт Уотсон. Основная тема календаря — сила мечты. Это 4 фотоновеллы о женщинах, их амбициях и мечтах. Персонажей «играют» Джиджи Хадид в паре с дизайнером Александром Ваном, Джулия Гарнер, Мисти Коупленд с Кельвином Ройалом III и Летиция Каста совместно с артистом балета Сергеем Полуниным (нижнее фото).

А вы хотели бы стать обладателем одного из выпусков календаря Pirelli?