Сможете ли вы угадать, кто это целуется: реальная пара или друзья?

Фотограф Бен Ламберти, прогуливаясь по улице, увидел целующуюся пару и сделал их снимок. Эта фотография натолкнула его на мысль сделать серию снимков целующихся пар. Для этого он пригласил своих друзей, среди них были реальные пары и друзья. Фотограф заметил, что настоящим парам было гораздо сложнее проявлять свои интимные чувства перед камерой, чем тем, кто делал это для развлечения.

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Фотограф сознательно не разглашает подробностей отношений между людьми. И AdMe. ru вместе с ним предлагает читателям приглядеться к героям проекта и сделать свои предположения. Ждем ваших комментариев. Интересно будет сравнить мнение редакциии с вашим.

Фото на превью Ben Lamberty
По материалам mymodernmet

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4 Комментарии
  • 16 января 2017
  • 4
  • 3361

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