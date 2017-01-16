Сможете ли вы угадать, кто это целуется: реальная пара или друзья?

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Фотограф Бен Ламберти, прогуливаясь по улице, увидел целующуюся пару и сделал их снимок. Эта фотография натолкнула его на мысль сделать серию снимков целующихся пар. Для этого он пригласил своих друзей, среди них были реальные пары и друзья. Фотограф заметил, что настоящим парам было гораздо сложнее проявлять свои интимные чувства перед камерой, чем тем, кто делал это для развлечения.