Смотрите, как круто меняются города к Новому году

Все мы с большим нетерпением ждем, когда наконец наступят самые волшебные праздники в году. Уже сейчас во всех уголках мира главные площади и улицы больших и маленьких городов сверкают множеством разноцветных огоньков от установленных праздничных елок и декораций.

AdMe.ru предлагает вам прямо сейчас отправиться в сказочное путешествие и посмотреть, как преображаются города в канун Нового года.

Нью-Йорк, США

Москва, Россия

Лондон, Великобритания

Таллин, Эстония

Париж, Франция

Прага, Чехия

Франкфурт-на-Майне, Германия

Монте-Карло, Монако

Барселона, Испания

Хельсинки, Финляндия

Вильнюс, Литва

Вена, Австрия

Стокгольм, Швеция

33 На склад!
2 Комментарии
  • 20 декабря 2016
  • 2
  • 17701

Охренифигительно

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