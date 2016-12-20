Смотрите, как круто меняются города к Новому году
Все мы с большим нетерпением ждем, когда наконец наступят самые волшебные праздники в году. Уже сейчас во всех уголках мира главные площади и улицы больших и маленьких городов сверкают множеством разноцветных огоньков от установленных праздничных елок и декораций.
AdMe.ru предлагает вам прямо сейчас отправиться в сказочное путешествие и посмотреть, как преображаются города в канун Нового года.
Нью-Йорк, США
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Москва, Россия
Лондон, Великобритания
Таллин, Эстония
Париж, Франция
Прага, Чехия
Франкфурт-на-Майне, Германия
Монте-Карло, Монако
Барселона, Испания
Хельсинки, Финляндия
Вильнюс, Литва
Вена, Австрия
Стокгольм, Швеция