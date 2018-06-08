Случайные фотошедевры от людей, которые оказались в нужное время в нужном месте

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Фотограф Анри Картье-Брессон всегда говорил, что главное — поймать решающий момент. Тот самый единственно возможный миг, в который и нужно сделать снимок. Герои следующей подборки явно усвоили этот принцип на все сто.

AdMe.ru собрал 27 фотографий, авторам которых удалось остановить мгновение.

2 самолета, пролетающие рядом, превратились в 6-колесного монстра с крыльями

«Снимал жену и дочь, а поймал в кадр тот самый момент, когда мой брат упал в воду»

За секунду до того, как этот прекрасный солнечный день был безвозвратно испорчен

Остается надеяться, что к этому моменту партия зашла в тупик

Когда у тебя есть свой карманный байкер

Преподаватель подготовился к лету лучше учеников

Один поворот руля, и водитель стал персонажем из «Футурамы»

Да, это просто голубь, а не летающая рыба

Пожалуй, лучший головной убор на свете

Когда даже тень умеет выполнять трюки лучше тебя

Облака на мгновение стали похожи на огромных лебедей

Конь, попавший в зону невесомости

Готовься, пли!

Сфоткай, типа мы танцуем

Когда внезапно нарвался в зоопарке на реально крутого пацана

Интересно, что же там такое внутри?

Полное погружение в матч

Когда получаешь внезапный заряд свежести

У каждого есть друг, который портит фото

Или все получится, или следующий кадр будет уже не таким радостным

Одно движение лапы пушистого засранца, и Новый год пройдет мимо этого дома

Тот момент, когда вся жизнь проносится перед глазами

Когда надежда, что получится перепрыгнуть эту лужу, окончательно утеряна

3, 2, 1... Кусь!

Когда сделала слишком глубокий вдох

«Зацените, как утка подправила мое фото замка»

Даже парню из телевизора не нравится, когда коты так делают

А вам удавалось поймать подобные курьезные моменты на фото?